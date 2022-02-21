名間親子生態公園，吸引遊客到訪。（廖志晃攝）

民眾期待已久的國民運動中心，可能即將實現，縣長林明溱21日在縣務會議中表示，將在南投縣議會舊址、草屯鎮植物公園規畫興建國民運動中心，每座預估建設經費5億元；另外，草屯鎮及竹山鎮也將規畫興建親子共融公園。

林明溱表示，雖然縣長任期僅剩10個多月，但他將持續推動重大建設，由於草屯鎮是全國人口最多的「鎮」，民眾運動健身需求高，而草屯鎮植物公園占地廣大，有綠地、好停車，搭配附近的公園，興建國民運動中心後，將成為在地民眾運動休閒的最佳去處。

位於南投縣政府對面的舊議會，原本規畫興建多功能的影城，但受到疫情影響，舊議會大樓拆除後夷為平地，影城卻連影子都沒有，因此，將規畫興建國民運動中心；林明溱表示，每座國民運動中心，預估約需5億元建設經費，縣府將努力籌措，盡快完成縣民需要的運動設施。

此外，名間親子生態園區去年底完啟用後，立即成為熱門景點，每逢假日都吸引很多家長帶小孩前往遊玩，不僅其他鄉鎮市、甚至外縣市民眾也慕名前往，被譽為「最成功的建設」，因此，縣府也將在草屯鎮、竹山鎮增設親子共融公園，讓民眾可就近與孩子同樂。