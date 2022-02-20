農曆年剛過，大家對於想買個彩券、刮刮樂試手氣的的念頭也漸漸消停，覺得還是認真上班比較實在，但等等台彩最近又開出威力彩加碼的獎項，最高獎金已超越2.2億，你真的不再試試看嗎？塔羅專家艾菲爾就在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」分享2022上半年「貴氣逼人」的3個星座，不論今日是要小賭、投資都會有意想不到的收穫，趕緊來看看誰是歐氣爆棚的那位吧！

TOP 3：水瓶座—屢創佳績 財氣綿延

水瓶座就像行走的聚寶盆般 (示意圖/達志影像)

2022上半年水瓶座的玄秘宮與命宮有金星眷顧，這段時期的狀態就像是聚寶盆般，不但將貴人吸引到身邊，就連錢財都想與你當好朋友，而平常工作表現就亮眼的的你，人際也經營的相當不錯，這讓你在2022上半年有機會升官加薪、或者被高薪請調到夢寐以求的職位及部門。這段時期，建議你多做點公益或是捐點小錢給需要的地方，綿延你的好運及財氣！

TOP 2：白羊座—財運翻漲 銳不可擋

白羊座的朋友將會吸引不少貴人幫助 (示意圖/達志影像)

2022上半年白羊座的命宮有象徵好運的金木攜手發威，更有火星回歸做你最佳的依靠，運勢步入佳境的你，加上原本就充滿熱情的性格，有望吸引不少貴人投資你的事業，有助於獲得實現夢想藍圖的資源，讓你的口袋一時之間直接吃到飽。建議生活之餘不要落下社交這塊，這樣可加速你遇見貴人的速度唷！

第1名：雙魚座—吸金體質 得償所願

雙魚有望數錢數到手軟啊！(示意圖/達志影像)

2022上半年雙魚座的守護星海王星持續發揮擴張的能量，加上金星木星照臨財帛宮位，三星加乘的幸運能量讓你成為2022年上半年最吸金的體質；不僅原有的工作與事業能得到金主投資，擁有創業夢想的你也有機會找到伯樂的支持，有賺進大筆錢財的可能。此時的你完全就是人生勝利組，獲得金錢對於你來說有如呼吸一樣自然，然而獲得這些記得還是要心存感激、低調多行善，這會讓你未來過得更加順利喔！

以上2022上半年的財庫幸運星你也有上榜嗎？沒有也無妨，星座僅供參考，事在人為，想多賺點外快可多看些投資項目、做好人際經營，人人都有機會成為行走的聚寶盆！