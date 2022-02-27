泰國僧侶日前驚爆六根不清靜，不僅聚眾飲酒作樂，大玩多P群交，甚至還有僧人喝醉後自曝剛和小沙彌分手，引起外界譁然。不過附近民眾直言不意外，爆料過去就曾多次出現僧人喝酒吵鬧，讓他們不堪其擾，要求當局正視佛寺亂象。

根據《泰國頭條新聞》報導，泰國東北部烏汶府的「Nikom Kitiyaram」寺廟，日前驚爆有僧侶和沙彌集體喝酒慶生，更有僧侶喝醉後自曝和小沙彌分手，自己「失戀」了，甚至還有人在佛寺上演多人激戰，荒淫畫面不斷在網路上瘋傳。

消息一出引爆外界譁然，該寺住持緊急出面滅火，坦承確有此事發生，其中有2人已經還俗，其他人還需要經過仔細調查才能確認身分，查明後會進行懲處。

不過當地居民似乎早已見怪不怪，直言該間寺廟的僧侶經常聚眾喝酒喧嘩，寺裡曾有一名小沙彌看不下去，跑到烏汶府警局報案，還通報村長，但當局置之不理，就這樣不了了之，附近民眾就算不滿也無從加以制止，加上有關僧侶的醜聞有增無減，包括貪汙腐敗、猥褻他人等，希望佛教局能予以重視，挽救佛教形象。

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