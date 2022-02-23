泰國有一名老人瘦到皮包骨，身穿袈裟躺臥在床上，網傳他是一名高齡163歲的高僧，正在進行所謂「自我木乃伊化」的修行，欲要修練成肉身菩薩，影片在社群媒體TikTok引發討論，不過拍攝者跳出來駁斥此說法。

根據《每日星報》報導，一名年事已高的老人家身穿袈裟，身體瘦到只剩骨頭，躺臥在醫院床上的影片引發討論，網傳該名老人是163歲的高僧，正在修練成為「即身佛」（Sokushinbutsu），屬於一種佛教木乃伊，肉體直接轉化成佛的法身，就是死後身體不腐爛的肉身菩薩。

不過事實查核網站《Snopes》調查後發現，該名「肉身活佛」的老人其實僅109歲，是居住在泰國的朗坡崖（Luang Pho Yai），他並未在修練成肉身佛，他今年1月因髖骨骨折而被送往醫院治療，其孫女奧雅里（Auyary）希望網友幫忙集氣，因此在抖音分享阿公的復原狀況，沒想到阿公竟被以訛傳訛成一名高僧。

孫女奧雅里提到，阿公高齡109歲，他的健康狀況持續改善，現在能夠正常飲食、活動，甚至能看望家人，對於有些網友揶揄阿公的年紀，讓她感到非常不滿，「阿公他不是一具屍體，請尊重老者，如果你不喜歡我的影片，可以滑掉不要看，不要拿我的阿公開玩笑」，而不少人對於老翁能如此長壽，也感到非常佩服。