藝人澎恰恰2年前承認背負2.4億巨債，日前更認與結縭37年的老婆黃敏寬婚姻破局，早在2年前已離婚，不過卻被爆出身邊出現一名神秘女子，平時會打理著他的生活，疑似是紅粉知己，對此，澎恰恰也透過小編在臉書揭露對方身份。

根據《鏡週刊》報導，有名女子日前開著紅色BMW到澎恰恰住家門口，只見澎家郵箱被貼了粉色通知單無人處理，似乎沒有人在此處居住，她隨後走到門口撕下通知單並拿回車上，接著去了超商買東西返家後，住處竟是澎家隔壁樓上，讓外界推測這名女子在澎恰恰身旁照料生活，不過該女子自稱只是工作人員而已。

澎恰恰臉書小編也PO文對這位「紅粉知己」身分做出說明，表示新聞爆出的這名女性，是節目組造型師，剛好住在附近，所以有時候會將車子停在門口，至於會幫忙拿信箱裡的信，是因為澎哥不太會看信箱，導致常常滿出來，所以會幫忙清空信箱，純粹是舉手之勞，此外，也呼籲所有人能關注澎哥在演藝界的作品，也感謝各界關心。

澎恰恰台商好友林秉文日前透露澎恰恰破產前，透過汪建民、孫協志牽線某金主還債，更指出孫協志從中收取仲介費，但不知什麼原因中途下車，對此，孫協志第一時間便發文駁斥，未料卻被林秉文反嗆：「有沒有他（指孫協志）自己心裡很清楚，叫他去跟汪建民對一下」，不過澎恰恰事後代為出面認錯，表示是「財務公司提供的資料有誤」，向孫協志致上歉意。