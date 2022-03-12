謝和弦（左）與莉婭握手彼此祝福。（尤嬿妮攝）

謝和弦（左）與莉婭擁抱彼此祝福。（尤嬿妮攝）

謝和弦今（12日）舉辦「哈們」演唱會，他的老婆莉婭（陳緗妮）日前無預警宣布正式離婚，9日更寫下長文告別謝和弦，但實際上2人還沒簽字更一起工作，何時辦離婚手續？謝和弦說：「先把重要的事做完（再辦離婚），我們有聊過很多次這樣（指離婚）對彼此比較好，沒吵架也沒摔東西，互相更了解對方，結婚後發現我還是比較喜歡一個人的狀態。」既然還沒辦手續，2人還可以上床發生發生關係？莉婭不置可否，大方表示「看心情」，謝和弦也說今天心情不錯。

謝和弦與莉婭去年4月登記結婚，不到一年就爆出離婚，疑因祈錦鈅介入夫妻感情，莉婭3月7日無預警宣布正式離婚，9日更寫下長文告別謝和弦，3人一連串脫序行為，不少網友抨擊3人利用口水戰炒新聞、浪費社會資源。謝和弦說：「我都不看（莉婭及祈錦鈅的網路發文），真的有一點浪費社會資源，還不如看大S的新聞。」對於2女為他爭風吃醋，謝和弦面露微笑直呼感覺很不錯。

莉婭透露2人私下吵架提離婚已10幾20次，自己也是看到媒體報出來，才知道要離婚，「提了離婚還是會難過，但我不會覺得這是件壞事，因為祈錦鈅這件事，讓我知道他更想要自由」，坦言這2年都在忙幕後的工作，「其實我一直有在收歌」，透露預計有發片的計畫。