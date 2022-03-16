YouTuber「奎丁」（王乙晴）外型美艷身材火辣，以不做作的風格吸引粉絲支持，曾被網友譽為「LOL電競女神」，去(2021)年「走鐘獎摔紅毯」也讓她成為話題焦點。上(2)月她參加《炎上》脫口秀獲網友盛讚「顏值擔當」，日前還在剛離婚的歌手謝和弦臉書留言反被「開把」虧問：「單身嗎？」。人氣火燙的奎丁今(16)日曬出一張舊照，畫面中她曬出禮服後方的白晰美背，但相當骨感被網友大呼「實在太瘦」。

奎丁今(16)日在IG分享一張照片，畫面中看來她人是在衣帽間中試衣，身穿黑藍底色微光星空點綴風洋裝，兩條肩帶從前胸向後延伸至腰窩處會合，並各分出一條細帶支撐前衣，呈現類似「卝」的形狀；只見奎丁將長髮順到胸前，讓她的後背雪肌全都露，可以看出她的體脂率相當低，瘦得脊椎、肩胛及肋骨都隱約突起，感覺得出她為撐起禮服而塑身的苦心，但前胸豐滿好身材仍略微側露，想必正面的風光也很有看頭。

奎丁寫道：「看了一下以前的照片，好骨感」，原來是過去某纖瘦時期的舊照回顧；好友蕾菈看了說：「太瘦了」，網友也驚呼：「這太瘦了啦！現在比較好看～」、「太瘦也太骨感了，現在更好看呢」、「現在比較好」、「以前的你好瘦」、「太瘦了吧，不過都很辣」、「太瘦啦，乳牛奎丁比較好看」、「可以教一下怎麼變有肉嗎」、「現在是越來越漂亮呀，丁姐」、「現在有一點肉肉的丁姐也很好看阿」，半天破2.5萬讚。

奎丁憑藉冷豔外型和32E火辣身材，在網路生態圈收獲超高人氣；之前她也曾對鬧得沸沸揚揚的「王力宏離婚事件」分享看法，更以「心碎」形容自己心情，原來她一直都是徐若瑄的鐵粉，至今喜歡長達20多年了，她失落說：「比較意外的是我喜歡這麼久的偶像徐若瑄也被捲進風波，我崩潰好幾天」，並笑稱「以前還在想可以跟徐若瑄結婚，幫她做牛做馬我也甘願！」對從小到大偶像的愛意滿滿，還順便「出櫃」。