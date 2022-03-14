25歲女星賴慧如是民視新生代花旦，有一副好歌喉的賴慧如，近年也積極朝戲劇發展，她接連在八點檔《多情城市》、《黃金歲月》都有演出，而親民的賴慧如也不吝嗇在網上分享生活日常，她今（14日）就辣曬出遊美照，賴慧如大尺度露背，性感S曲線全都露。

賴慧如忙拍八點檔《黃金歲月》之餘，她也把握休假時間出遊充電，賴慧如今上午就在臉書分享一系列出遊美照，只見賴慧如以貼身的連身褲入鏡，而她轉身沒布、白嫩美背被看光，賴慧如一個側身，就讓性感S曲線全都露，零贅肉身材相當吸睛，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

賴慧如的零贅肉身材相當吸睛。（圖／取材自賴慧如 Huiru Lai臉書）

好心情的賴慧如也發文直呼：「休假就喜歡去看海，很幸運的是，這次我們的位置實在太棒了，可以邊吃東西、邊看海，夕陽真的太美，美到好想帶回家每天看，天氣好、出外走走，充了電」，同時，賴慧如還幽默向劇迷喊話：「阿嬌晚上要上工了，我回來了啦」。

賴慧如辣照吸引蔡允潔驚呼：「哇塞」，網友也紛紛留言讚：「身材太好了」、「哇好辣，尖叫聲」、「這個衣服太辣了啦到底是看海還是看你」，有粉絲還說：「哇，衣服是不是穿反了」，還釣出賴慧如哭笑不得回應：「威～」。