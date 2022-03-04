上海出口貨櫃運價指數SCFI連續七周走跌，4日最新一周報價續跌1.4％、至4746.98點，除了美西線止跌回升0.5％，其他主要航線都面臨修正，美東線下跌1.7％、歐洲線下跌1.7％，續創波段低點。

貨代業者指出，近來各國為通膨困擾，隨俄烏開戰帶動能源、原物料大漲更是雪上加霜，讓運價、物價易漲難跌，已引起美國為首的五國司法與反競爭部門緊盯，讓運價在高檔震盪。若與去年同期相較，本周SCFI指數仍有逾74％的漲幅。

接下來運價走勢，要看供需發展而定，3月底、4月初將是關鍵期。貨代業者觀察，美國消費需求仍強，但歐洲已有緩和，隨亞洲生產基地出貨量逐漸恢復正常，也許會形成新常態，船公司原期待年後貨量增，調漲運價，但截至3月初仍漲不動，除了有塞港因素支撐的美西線。

據最新一周SCFI報價為，遠東到美西線每40呎櫃運價8110美元，上漲44美元、漲幅0.5％；遠東到美東每40呎櫃10678美元，下跌186美元、跌幅1.7％；遠東到歐洲線每20呎櫃運價7382美元，下跌132美元、跌幅1.7％。