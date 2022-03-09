離婚人妻再遇恐怖渣男！1名女網友離婚後決定再度敞開心房、認識其他異性，她在社群媒體上與1名斯文男子相聊甚歡，沒想到見面後卻是噩夢一場，男子先是對她毛手毛腳，甚至想直接吻她並「手伸衣領裡」，她暴怒起身，男子竟說「談戀愛不都這樣？婚都結過了，還裝什麼聖女？」讓她超崩潰。

該女網友說在「爆料公社－匿名公社」發文，她離婚後情緒不太穩定、罹患憂鬱症，經過半年治療有些好轉，決定聽從諮詢師議擴大社交生活，但下載交友軟體卻總遇到只想逞肉慾的異性，最後她在社群上認識1名條件看似不差的男子，決定與對方約會，「沒想到在網路上聊起來那麼斯斯文文的男人，結果也只是隻披著羊皮的狼。」

男子對女子毛手毛腳，甚至想直接吻她並「手伸衣領裡」，她暴怒起身，男子竟說「談戀愛不都這樣？婚都結過了，還裝什麼聖女？」讓她超崩潰。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友，2人見面後對方不斷獻殷勤，並有意無意地把手放到她大腿上，最後甚至趁咖啡廳人少時「突然摟住我，把嘴巴湊上來」，正當她準備把對方推開時，對方竟將手伸進她的領口裡，她最後起身痛罵對方，男子竟說「我幹什麼妳不懂嗎？大家都是成年人，談戀愛不都這樣？婚都結過了，還裝什麼聖女？」

該女網友最後報警，男子卻趁亂跑走；其他網友則留言「雙方之間關係及感覺還不到熟吧！硬來很要不得的」、「十個參加交友網站，九個只想打免錢的泡泡」、「連基本的尊重都不懂」、「看了好讓人生氣，講那什麼屁話，要我就拿熱咖啡潑他，再踢他下盤」、「才第一次見面就對人毛手毛腳，本人都沒答應真渣」。