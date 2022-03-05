詐騙集團假冒檢警詐財雖是老梗，但要當場人贓俱獲並不容易。台南市東區70多歲邱姓老翁近日碰上歹徒假冒警察要監管他的財物時，由於機警地向警方報案，員警得以將計就計請老翁與歹徒約定交款，並順利在交款時逮獲2名車手。全案偵訊後，依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警一分局東門派出所所長陳宗鑫說，3日深夜11點多，邱姓老翁到派出所報案，指稱日前接到自稱健保局員工來電表示健保卡被盜用，全案已由警方介入調查；隨後，又有另位自稱台北市刑大的警官打電話給他，因老翁涉嫌洗錢需要監管他名下的帳戶，要求老翁提領45萬元現金，並聽從指示當面交給監管人員帶回管收。

老翁察覺有異報案後，在陳宗鑫的提議下，假裝配合提款，並與歹徒約定4日上午10點在住處前交款。當老翁將裝有鈔票的紙袋交付給詐欺集團車手時，埋伏的員警立即一擁而上，當場逮獲出面取款的19歲楊姓男子、26歲莊姓女子等2名車手，並查扣現金10萬5600元，訊後依法送辦。