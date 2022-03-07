對於波動巨大的能源以及大宗商品，大陸國家發改委副主任胡祖才7日表示，將做好能源、煤炭、礦產品的保供穩價，要加大鐵礦石等國內勘探開發力度，加快礦產品基地，持續高壓監管現貨價格、嚴厲打擊炒作。

中國網報導，大陸國家發改委在當地全國兩會期間重點談論能源、大宗商品價格，綠能綠電、糧食等議題。胡祖才7日表示，將會擴大開發力度、擴大廢鋼等再生資源回收利用，增強國內資源保障能力，強化進出口調節，以確保產業鏈供應鏈安全。

同時，發改委副主任連維良指出，2022年將做好碳達峰、碳中和工作，完善科學考核和統計核算體系，有效避免「一刀切」和運動式減碳，完善能權和綠色電力交易試點。

在糧食方面，胡祖才還指出，大陸稻穀、小麥等口糧庫存充裕、供應充足，完全自主自足，今年將穩定播種面積和產量，做好化肥保供穩價工作，保持糧食量足價穩，加大玉米、大豆保供穩價工作力度，挖掘國內潛力，大力實施大豆和油料產能提升工程，合理利用國際資源，加強儲備調節，保持供需平衡。