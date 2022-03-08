前美國國務卿蓬佩奧來訪，意外爆出去年7-8月間蓬佩奧曾爭取我國勞動基金、退撫基金、勞退基金等投資與他相關的Anarock基金公司，我方政府的回應也坦承，外交部確實曾函請勞動部、國發會等單位就我國基金與其合作一事進行評估，只是暫時未獲各單位接受。
由這則新聞，不禁讓人思索，政府親自或委外操盤四大基金(退撫基金、勞保基金、勞退基金與郵政儲金)時，到底有沒有弊端？是完全出於讓基金獲利來選擇投資標的，還是會有政治考量？而操盤不當導致虧損時，又是否有足夠的獎懲機制？
長期以來，政府只會告訴人民，因為人口高齡化、少子化因素，所以必須砍年金，讓人民多繳少領，但政府有檢討過自己對四大基金親自或委外操盤投資的成效嗎？如果基金最大的問題，根本是因為投資不善導致的虧損，憑甚麼要由人民承受，而不是政府負責？
因此，四大基金買賣標的應一律公開，讓各界檢視政府親自或委外操盤的投資成效，做不好就換人，而非像現在這樣總是有極大的弊端被發現後才予以懲處，未來更應讓勞工自選投資標的，不是只交由政府投資。
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