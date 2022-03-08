美國前國務卿蓬佩奧近日造訪台灣，有媒體報導指出他在去年拜訪我國駐美代表處並希望爭取台灣國發基金、勞動基金等投資與其相關的Anarock公司。（報系資料照）

前美國國務卿蓬佩奧來訪，意外爆出去年7-8月間蓬佩奧曾爭取我國勞動基金、退撫基金、勞退基金等投資與他相關的Anarock基金公司，我方政府的回應也坦承，外交部確實曾函請勞動部、國發會等單位就我國基金與其合作一事進行評估，只是暫時未獲各單位接受。

由這則新聞，不禁讓人思索，政府親自或委外操盤四大基金(退撫基金、勞保基金、勞退基金與郵政儲金)時，到底有沒有弊端？是完全出於讓基金獲利來選擇投資標的，還是會有政治考量？而操盤不當導致虧損時，又是否有足夠的獎懲機制？

長期以來，政府只會告訴人民，因為人口高齡化、少子化因素，所以必須砍年金，讓人民多繳少領，但政府有檢討過自己對四大基金親自或委外操盤投資的成效嗎？如果基金最大的問題，根本是因為投資不善導致的虧損，憑甚麼要由人民承受，而不是政府負責？

因此，四大基金買賣標的應一律公開，讓各界檢視政府親自或委外操盤的投資成效，做不好就換人，而非像現在這樣總是有極大的弊端被發現後才予以懲處，未來更應讓勞工自選投資標的，不是只交由政府投資。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※