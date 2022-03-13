台灣上市櫃公司協會攜手全國各地社團負責人舉辦《台灣領袖講座》，10日邀請國泰金控投資長程淑芬專題演講，以「責任投資：企業永續推進器」為題發表演講。程淑芬表示，過去許多人說到永續，可能會覺得只是增強企業好感度，但未來將會成為投資者決定投資與否的重要關鍵。過去企業可仰賴體質健全，就能獲得股票市場的回饋，但現在，即便基本面佳，若不能完整揭露ESG資訊，是會被投資者跳過的。

《台灣領袖講座》出席貴賓有台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪、立法委員林岱樺，元山科技榮譽董事長陳建榮、久陽精密董事長孫正強、新揚科技總經理吳介宏、力銘科技董事長尤惠法、勝一化工副總經理孫啟發、鈦昇科技董事長王明慶、中山大學EMBA執行長林豪傑，義守大學EMBA執行長李建興，華人EMBA聯合會理事長陳正修等250位貴賓參加。

程淑芬提到，不在意ESG，將無法獲得股東青睞已是不可逆的趨勢，但是否就等同於正報酬，仍需要一段時間的景氣循環才能檢證。不謹從投資報酬思考，ESG更該內化成價值信仰。以國泰金控為例，已承諾不再承作任何燃煤發電融資，倘若燃煤發電業者未積極投入能源轉型，將不再投資。透過責任投資對業者發揮影響力。

程淑芬說明，金融銀行業者最初的出現，就乘載一定的公共社會責任，將社會過剩資金，用於需要資金短缺者身上。隨著時代演變，角色、功能變得多元，但實踐社會責任的定位並不因此消失，這也為何我認為責任投資深具意義。