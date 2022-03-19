天成生醫健康生活館今日上午在桃園市楊梅區開幕。(院方提供)

天成生醫健康生活館今日上午在桃園市楊梅區開幕，以大健康為核心，結合自然法則、日藥本舖、AI智能運動、個人專屬運動處方箋、健康生活有機營養品、樂活健康學堂及輔具申請補助等服務，為大楊梅地區提供聊健康的生活館。

開幕中，由天成醫療體系創辦人、立法委員張育美、董事長徐慧伊、民進黨桃園市黨部主委張火爐、楊梅區區長邱世源、桃園市議員李家興、周玉琴、涂權吉、鄭淑芳、仁海宮董事長王介禧、中壢區老人會理事長彭榮茂等多位貴賓，以及天成醫療主管們共同剪綵揭開序幕。

院方指出，台灣在2025年即將邁入超老年化社會，在日間照顧中心樓下開設健康結合生活的健康生活館是未來的趨勢，天成生醫健康生活館。以大健康為核心，結合自然法則、日藥本舖、AI智能運動、個人專屬運動處方箋、健康生活有機營養品、樂活健康學堂及輔具申請補助等服務，為大楊梅地區提供聊健康的生活館。門市地址為：楊梅區中山北路一段360號一樓(楊梅天成醫院旁)。