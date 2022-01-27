在永慶房屋服務滿14年的蕭家瑋經紀人，累積業績突破一億三千萬，平均每一年幾乎都能賺上近千萬的業績。問他何以能夠達成如此傲人的成績，他笑稱：「靠的是軍中磨練出的自制力和責任感！」

軍旅生涯磨練出責任感 成為未來成功養分

在投入房仲產業前，蕭家瑋曾有過六年的軍旅生涯，他跟隨著部隊輾轉駐守於馬祖、桃園等地，也一路從排長晉升到副連長。蕭家瑋說，在軍中，生活就是由一連串大大小小的任務所組成，從服儀整潔、裝備保養等小任務，一直到高裝檢、下基地、演習等重大任務。每一項任務都直接或間接地影響戰力表現，因此都要以最認真的態度面對，並且盡全力做到最好，絲毫馬虎不得。

也正是在軍中一絲不苟、磨練克己的環境裡，砥礪出軍人們強大的韌性、自制力與責任感。蕭家瑋更因為位居軍中的管理階層，也從一次又一次的任務中，培養出解決問題的能力。這些軍人特質以及軍中歷練所獲得的養分，幫助蕭家瑋未來在房仲業裡迅速成長茁壯，為一位又一位的客戶完成成家夢。

責任感孕育信任感 蕭家瑋拼出業績總冠軍

退伍之後，蕭家瑋想找個全新的領域，持續挑戰自己。他輾轉得知房仲工作深具挑戰性，也有高薪機會，於是毅然決然從宜蘭北上台北，加入永慶房屋，開啟自己的房仲人生。蕭家瑋憑藉著從軍中磨練出來的嚴謹態度，以及實事求是、先誠實再成交的精神服務客戶，除了幫助許多客戶圓滿完成房屋交易，還讓客戶對他都有好印象，不斷介紹新客戶，讓他曾締造過成交億元店面的驚人紀錄，更拼出業績總冠軍的榮譽！

「我認為從事軍旅的人有一項特點，是可以幫助他們在職場上、在房仲業上成功的關鍵，那就是責任感。」蕭家瑋指出，在軍中，軍人的目標就是要把每一項指派任務做到盡善盡美。轉戰房仲業，客戶找你買房子，就是給你的任務。房屋買賣金額龐大，同時也涉及諸多專業，例如估價、屋況查驗、稅務、履約等細節。這些細節若是沒處理好，往往會造成客戶或屋主的權利受損；稍有不慎，還可能產生糾紛。因此誰能夠用最嚴謹的態度對待每一件小事，就能交易更為順暢、客戶也因此更安心。

於是蕭家瑋在服務每一位客戶之前，一定把功課做足。不管是房屋細節還是房產專業知識，通通都要瞭若指掌，向客戶分析房屋特色與優勢、也解決他們的詢問和請教。他還持續累積房產知識、房市動向，只要客戶有需要，他就能第一時間提供給客戶。蕭家瑋充滿責任感的服務，使客戶從中孕育出信任感，讓他的業績穩健成長。

在永慶房屋 找到生活和工作的甜蜜點

靠著自己的自律負責和穩紮穩打，蕭家瑋經紀人為自己賺取豐厚的業績獎金，而永慶獨有的「幸福成家基金」，更為他額外賺進許多獎金，家中經濟也變得更加沒有負擔了。

在永慶打拼滿14年的他，身份也從單身族變成丈夫、再變成父親。角色的變化讓他開始思考生活的重心在哪裡。「年輕的時候，是可以做到24小時待命的，只要有需求，就是使命必達。但是有了妻子、小孩之後，現在的我有更多其他的責任要承擔。」

蕭家瑋也因此很感謝永慶房屋的「彈性工作八小時」制度，讓他能夠有自己的時間去照顧家人、陪伴孩子成長。蕭家瑋笑說，孩子成長後，他最喜歡的時光就是下班後趕緊回家當大廚。跟著兩位小孩在廚房裡一起做菜，是他溫馨的家庭回憶。蕭家瑋也靠著永慶的「幸福成家基金」，帶著全家大小一起出遊，共享歡樂時光。

現在蕭家瑋經紀人在永慶有著高薪收入，也能享受經營家庭的快樂，找到了收入與生活平衡的甜蜜點。回首自己在永慶的點點滴滴，感謝自己願意踏出這一步，也證明只要肯努力，在這裡絕對是有收穫的。蕭家瑋也勉勵所有有志投入房仲的年輕人和轉職者，這是一份付出多少就能得到多少的工作，只要具有責任心和企圖心，一定能夠為自己打造成功的機會！