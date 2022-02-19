國史館與國家人權博物館發行的《戰後臺灣政治案件─美麗島事件史料彙編》，今舉行新書發表會；國史館長陳儀深說「有一個亮點」，高雄市某西餐廳老闆有黑道背景，指證歷歷說他受到警總指示，1979年10至12月間屢次「指使黑社會份子」攻擊美麗島雜誌社服務處，甚至搗毀黃信介、周平德的住家，如此「愛國」行為事後卻被列為「安和專案」的取締對象，因而心生不滿在1983年3月向國安局長、警備總司令等提出陳情。

陳儀深表示，這份資料說明了1979年高雄事件爆發前，為何朝野對立緊張的重要事實，也解答了研究者長期以來的疑惑。但應揭露到甚麼程度？最後決定除了當事人的生日、地址以及女兒的姓名等個資以外，全都露了。

陳儀深在序中提到這段歷史，從書中資料顯示，這位愛高雄事件前後擔任任務，卻被列入有「安和專案」的取締對象的老闆，是當年高雄市「雲河西餐廳」及「明珠餐廳」經營者戴崇慶。

戴崇慶提到，當年他是憑著愛國的赤誠，明知工作艱難與危險，只是為了國家、為社會就算赴湯蹈火犧牲也在所不辭，他在接到任務後，68年10月31日「楊青矗勞工座談會」開始採取一連串行動，直到12月10日「高雄事件」爆發後的一切善後工作等，總算盡職完成任務。

陳儀深在序中提到，國史館以有限的人力及資源，處理美麗島事件的相關史料，此次設定以「美麗島雜誌社」的成立與運作為起點（詳第一冊），兼及雜誌社各地服務處的發展及政治衝突效應（詳第二冊），再進入高雄事件的發生經過（詳第三冊），高雄事件後情治單位的搜捕與偵訊（詳第四、五冊），軍法及司法審判的過程與執行（詳第六、七冊），再觸及事件後政府當局的各項因應與處置（詳第八冊），八冊書總集精華。

他說，大致可以完整交代本案過程，包括宣判之後不同的人犯關在哪些不同的地方，有沒有被沒收財產，以及家屬如何繼續受到監控等等。這批官方檔案與本館在2001年出版的《戰後台灣民主運動史料彙編(三)—從黨外助選團到黨外總部》，可以互相銜接、參照。

他表示，期待來年，國史館能進一步處理美麗島事件的「案外案」，包含林宅血案、高俊明（藏匿施明德）案、大鬍子家博案、以及延續數年的「國際救援」等議題，讓本案相關史料可以更完整、詳細呈現在國人面前。