中央流行疫情指揮中心表示，高雄港群聚事件已屆兩個月，在各單位的共同努力下，此次疫情已告一段落。鑒於高雄市政府建議進港船舶船員應進行新冠肺炎快篩，指揮中心評估後，同意先於高雄港試辦，同時授權高雄市政府與航港主責單位辦理。未來高雄港進港船舶皆須提供船員PCR或快篩報告，檢驗陽性者不得與登船人員接觸，並持續落實登船及港區作業防疫規範。

高雄港試辦新規定，須提供船員PCR或快篩報告。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，國際商港為關鍵海運運輸國門，對於進港船舶及港區作業的管理，我國航港、衛生單位已建立各項監督管理機制，要求國際船舶進港前均應詳實申報；船舶靠泊期間，過境不入境船員不得任意下船；若有船員健康異常，均由衛生單位評估處置，且嚴格要求船上陽性船員不得與登船人員接觸。

指揮中心指出，將持續對海港高風險第一線人員每日健康監測及定期篩檢，同時再次呼籲從業人員應深植防疫觀念，於登船作業過程中落實各項防疫措施，包含穿戴個人防護裝備、登離船實名制、儘速完成疫苗接種(含追加劑)、配合定期健康監測，如出現疑似症狀，立即主動通報就醫再次採檢等，以兼顧防疫安全與海運經濟。