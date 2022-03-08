環安達科技公司負責人劉文寬，2013年取得捷運車頭燈泡耗材標案，為了節省成本，指示員工在淘寶網站購買價格僅代理商售價1／3的大陸製燈泡，以大陸業者切結書蒙混過關，詐得223萬多元，台北地檢署8日依詐欺取財、偽造文書罪起訴劉文寬，並請求沒收不法所得。至於前北捷資訊處長趙孟成等4名員工，以及劉男2名部屬，檢方認為罪嫌不足，不起訴6人。

起訴指出，北捷2013年6月，辦理「高運量行控中心背投影監控(視)設備維護工作」工程或勞務採購之限制性招標，環安達公司以606萬9000元得標，約定其中的投影燈炮模組，限用比利時商BARCO公司的原廠材料。

但劉文向代理商詢價，燈泡模組每組2萬6000元，另自行上網詢問，原廠售價每組約為8988元至1萬1984元，劉指示員工上網找貨源，在淘寶網找到大陸業者「海南西島科技有限公司」，劉先買4組測試通過北捷查驗，之後進貨63組，平均每組成本僅6182元。

直到2014年2月間，環安達因另承包內政部戶役政系統疑爆弊端，台北市政府展開調查，劉因拿不出燈泡原廠證明，再找大陸業者提供切結書蒙混，估計劉文寬詐取差價223萬9580元。

另調查局認為，前北捷資訊處長趙孟成等4名員工，以及劉文寬2名部屬涉犯圖利等罪，但檢察官認為，北捷簽約時未明定要求業者提供原廠證明，雖然驗收可能有疏失，但查無6人勾結放水事證以及圖利犯意，認為罪嫌不足，將6人都不起訴。