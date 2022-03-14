澳洲養老基金退出大陸市場，以避開共同富裕對股市和商業市場的打擊。外媒報導，澳洲養老基金高管人士表示，該基金對大陸官方政策感到不安，因為2021年起大陸為達到「共同富裕」而對科技、教育、房地產強力監管，結果直接讓股市蒸發數十億美元的市值，認為大陸官方輕而易舉地摧毀了整個行業。

綜合外媒報導，澳洲UniSuper為少數致力投資至中國的基金，但其首席投資總監John Pearce認為，大陸政府態度持續改變，使得投資大陸股市風險升高，決定取消直接投資大陸市場的操作。而公司資產管理規模達771億美元。

另一大型澳洲退休基金Australian Retirement Trust首席投資總監Ian Patrick表示，2021年教育行業被官方一聲令下便其價值「歸零」，對於投資大陸的投資者是一個極大的訊號。他認為，投資於大陸並非問題，問題是風險相對回報會是多少。