在烏克蘭戰爭仍持續之時，荷蘭和澳洲政府再向國際民航組織(ICAO)對俄羅斯提起法律訴訟，要莫斯科對於2014年的馬來西亞航空公司 MH17 航班遭飛彈擊落所需要負起的重要負責。

軍事網(military.com)報導，星期一，荷蘭與澳洲聯合表示，俄羅斯對2014年7月 17日發生的MH17客機，在烏克蘭東部上空墜毀、機上 298人全部遇難的空難，必須負有法律責任。

MH17航班是從荷蘭阿姆斯特丹飛往吉隆坡，就在烏克蘭東部上空遭遇山毛櫸飛彈(Buk Missile)的襲擊。國際調查的結論是，飛彈是從烏東分離主義叛亂分子控制的區域發射的，而武裝叛軍的武器是莫斯科所提供，

對此莫斯科矢口否認，他們辨稱不清楚分離主義叛軍的武器來源。

荷蘭政府表示，申請此訴訟案的時間點，與俄羅斯入侵烏克蘭無關，但是在聲明稿中，有提到武裝衝突造成毀滅性的結果。

荷蘭外交部長沃普克•胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)強調，荷蘭政府將盡其所能的追究俄羅斯的責任。他說：「包括196名荷蘭公民在內的298名乘客，他們的死亡不能任憑遺忘。而烏克蘭當前的事件，再次凸顯了這一點的重要性。」

澳洲政府也發表聲明，俄羅斯無端、無理入侵烏克蘭的侵略行為，突顯出我們需要繼續追究俄羅斯公然違反國際法和聯合國憲章，他們必須為自己的行為負責，包括威脅烏克蘭的主權和領空。