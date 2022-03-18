「想瞭解大學生如何經濟獨立，歡迎私我。」

「從理財小白到年化25%+，有問題可以在評論區問我。」

「理財經驗免費分享，資料整理在網盤，有需要私。」

「你還拿著一份死工資嘛……快點擊下方鏈接報名吧。」……

熱衷於理財的年輕人，經常會在一些社交媒體平台上看見類似的內容，但他們不會想到，這些看上去專業的內容，或許只是出自於並不會「理財」的「演員」。

勵志的故事、誘惑滿滿的雞湯、衣光靚麗的形象、高大上的專業知識……一套組合拳下來，互聯網「理財高手」塑造完成。從股票、基金、期貨到區塊鏈、數字貨幣，他們都能談上幾句。

一心想搞錢的年輕投資者，成了這些「理財高手」狙擊的目標，他們想要的只是年輕人的錢。

一、炮製出來的「理財高手」 自己都怕被洗腦

「說實話我自己在剪輯的時候，都有被洗腦的風險。」

過去兩年一直從事財商課教育信息流廣告相關工作的小明，即便現在已經離職，但回想自己過去的工作，依舊微感不安，「廣告裡那些打扮得光鮮亮麗活脫一個『理財高手』形象的人，其實都是我們一手打造的，形象是扮演出來的，嘴裡無論說的專業術語還是雞湯話，都是我們給準備好的，視頻純屬演繹情節。」

「做得最多就是理財類視頻，其中我做得最高曝光的一條視頻，在平台播放量高達1.3億。」

小明告訴燃財經，市面上常見的財商教育機構他基本都服務過，如微淼教育（前「微淼商學院」）、啟牛學堂、長投學院、小幫規劃、米堆學堂等等品牌。

「我們負責視頻產出，工作就是腳本、拍攝和剪輯，有的文案客戶會提供，有的就是我們自己寫。內容無非就是一些扎心的話以渲染焦慮。」小明告訴燃財經，其實市面上無論是理財課程還是教育培訓類課程，背後邏輯都一樣，就是按照模板將文案串聯起來，最後呈現結果大同小異。

其中，小明還特地提到財商教育機構也有要求高的「大戶」，「微淼就是我們的大客戶，平均一個視頻單價2000元（人民幣，下同），啟牛學堂則是100-2500元都有，要求不一樣錢也不一樣。」

「微淼給的錢多，要求也高。像其他對於演員、場景，甚至內容都沒太多要求的機構，找一些素材進行拼接，按100元進行交付都行。但微淼不一樣，微淼對演員要求比較高，我們都是找的一天五六千元的氣質演員，場景也得挑選一些高端場景。」小明笑道。

去年，因財商教育亂象叢生，整個財商教育行業引得監管重拳整頓。2021年8月，網信辦在專項整治活動打擊的八類財經類違規問題中，第七類明確指出要打擊炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，藉以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等。

監管之下，這些財商教育機構有過短暫的收斂，但如同打不死的小強，無法得到根治。「投放頻率確實有些收斂，但該投還是投，大平台可能限制更多些，但像WIFI萬能鑰匙、番茄小說這些APP還是能看得到這些信息流廣告。」小明告訴燃財經，他們在監管後依舊能接到這類財商教育機構的單，他並沒覺得影響很大。

實際上，除了信息流廣告裡的「理財高手」是假的，就連給報名理財課的學員上課的「理財培訓師」也極大可能「名不副實」。

「我可能和群裡的學員一個水平甚至都不如，名義上說是『老師』，其實就是『銷售』。現在不用隔三差五就被學員或者學員親屬找上門來，指責虛假營銷和誘導消費要求退錢，我覺得自己年輕了十歲。」一位已於去年離職的某財商教育機構員工告訴燃財經，據她所知，隨著曝光次數越來越多後，公司業務大不如前，公司也在大裁員，但是誘導消費的現象依舊存在。

二、互聯網「野生投資人」的誘惑 「你不理財，財不理你」

這些「炮製」出來的「理財高手」的目標對象是年輕人。

95後的錢樂便絲毫沒有意識到手機屏幕裡一臉嚴肅講著股票知識的中年男子只是一名「演員」，在聽男子一通「專業的」輸出後，錢樂點擊視頻下方鏈接報名領取了某機構的理財課。

點擊視頻下方鏈接並報名領取視頻人中所說的「理財秘籍」這件事，同樣發生在00後阿嘎身上。不同的是，阿嘎知道視頻裡對話的兩人是演員，但是對兩人的對話毫無抵抗力。「自從在xx學堂報名學習理財後，我明白錢不是靠攢出來的，而是憑自己努力掙出來的」、「掌握富人思維，輕鬆擁有『睡後收入』」……

諸如此類的廣告話術一次次擊中阿嘎的心，抱著免費試一試心態的阿嘎，在當時肯定想不到「免費的才是最貴的」。在0元報名參加理財課後，阿嘎經不住理財師一次又一次的軟磨硬泡以及「金錢焦慮」PUA，腦子一熱花了近3000元報名了一門進階課。

在聽了一節進階課後，阿嘎意識到自己像「中蠱毒」一般上當受騙了。包裝出來的「理財高手」更像是忽悠人買課的銷售，從看到引發焦慮的信息流廣告到後來的花錢報班，更像是花錢買了毫無實質內容的基礎講解錄播課程，而這些課程所講的內容在B站上隨處能找到資源。

「找客服退錢就一直是機器回復，後來上網一搜才發現像我這樣上當的人不少，但人家大多只是被那些帶有誘惑力的信息流廣告騙了報名參加，到給錢報名進階課時人就醒悟了，不像我頭撞南牆，現在錢也拿不回來。」即便時隔已有1個月時間，但回想起這段經歷的阿嘎依舊怨聲載道。

對於自己被誘導消費這件事，阿嘎直言，都怪自己對理財太上心了，「都想著能多開源。」

實際上，像阿嘎這樣對理財上心的年輕人不在少數。年輕人理財的現象在近兩年亦是愈發凸顯，特別是在2020年A股財富效應的吸引下，大批年輕人攜「全副身家」跑步進場。

投資門檻低的基金成了年輕人理財投資的首選。互聯網數據挖掘平台MobTech數據顯示，2020年上半年，基民規模突破8000萬，新增基民突破2000萬，移動互聯網基民數量正穩步上升。數據還顯示，新增基民年輕化趨勢明顯，16-34歲群體占比達60%，「90後」成為這批基民的主要群體。

基民年輕化趨勢的同時，A股新開戶年輕化趨勢同樣越發明顯。騰訊證券2021年年初公佈的《中國股民行為報告》顯示，當前A股自然人投資者數量已經超過1.75億人，90後、00後成為開戶主力軍，24-30歲占比近30%。

投資者年輕化趨勢的背後，是理財小白們有別於上一代投資者集中於線下學習交流的「互聯網理財模式」。作為互聯網原住民的90後們，除了更傾向選擇線上理財平台外，就連學習交流都在社交平台上獲取。

「據我的觀察，中老年投資者除了熱衷於線下交易外，還喜歡和圈子人線下面對面交流、互相借鑒行業知識、學習公司新聞和分析大盤走勢，而年輕的投資者則更喜歡通過互聯網解決一切問題，包括理財。」從事基金銷售工作的張京告訴燃財經，隨著互聯網平台進行投資產品交易變得便捷，年輕投資者的投資理念和投資行為也會有著相應變化。

「互聯網理財模式」的直接顯示，就是小紅書、B站、雪球等社交平台，成了年輕人們尋求「知己」乃至「大佬」的好去處。畢竟，相比於自己抵抗枯燥乏味學習理財知識，聽從一名「專業人士」的分析並選擇跟隨，是最為簡單而高效的途徑。

這種現象對於年輕的理財小白來說尤為突出。

「多虧華哥，不然我准割肉賣了，而現在基金連賺2天了。」還在給畢業論文降重的糖糖如往常一般打開支付寶查看前一日的基金收益情況，看著顯示為正的昨日收益值，糖糖歡喜之餘連忙在一個名為「共同富裕」的理財分享群裡分享了這個喜悅，外帶一個總值200元的隨機紅包。

200元對於糖糖這位00後大四學生來說，足夠其一星期在校的伙食費。但她並不在乎，這不過也是她一天基金的收益，如果不是華哥的建議，她早就割肉離場，而現在距離持有收益轉正只有3000元的差額了。「反正聽華哥的，什麼時機賣合適我就什麼時候賣。」糖糖還強調一遍，「我們都聽華哥的。」

糖糖嘴裡的「我們」指的是和她同在群裡的另外四十餘名群友，群友來自天南海北，但年齡跨度並不大，群友之間唯一的聯繫就是這位「華哥」，因為群友基本都是通過各類論壇、社區平台與華哥加的好友。在這群群友中，華哥的地位「神聖不可侵犯」，因為華哥是一位「理財高手」，是能帶他們通往財富大道的領路人。

對於沒有任何理財經驗的小白糖糖來說，能得到像華哥這樣的「前輩」指導實屬幸運。待燃財經進一步向糖糖詢問為何要進行基金投資時，糖糖只回了一句業內耳熟能詳的話——「你不理財財不理你」。

但在「『華哥』的真實身份是誰」這個問題上，糖糖有些遲疑。對於這位只在網上聊過天的「理財高手」，糖糖不知道對方過去有無相關從業經驗、有無相關從業資質，但依舊高度信任。糖糖將自己大學幾年兼職以及平時節約生活費，一筆共3萬元的「全副身家」全都信賴於華哥的「建議」。即便華哥推薦的都是熱門行業裡的「明星基金經理」管理的「明星基金」。

然而在業內人士張京看來，這類明星基金在大盤調整時會損失慘重。張京甚至懷疑在這類社交平台教人理財的「高手」們實則外強中乾，「並不能確保這些人有無相關從業資質，關鍵還在於，正經的投資人會出於何種原因成為『野生投資人』？如果是一名有著專業資產管理經驗的投資人，又怎會花大把時間在網上教散戶投資，這我覺得一點也說不通。」

張京是否能想通這個問題不是關鍵，關鍵點在於愛理財的年輕人們就愛吃這一套。社交媒體聽「理財高手」分析講解、私下加好友進群無時無刻不等著「理財高手」傳授些「內幕消息」，甚至還有的年輕人陷入0元理財課的消費陷阱中，為之付出成千上萬的大筆錢卻收穫寥寥。

三、遊走監管邊緣的「理財高手」 對粉絲自稱「問心無愧」

隨著A股接連大跌後，B站、小紅書等社交平台上討論投資收益的浪潮少了，遍地可見基民、股民在哀嚎。過往一些隨便投資都能收益頗豐的社交平台野生「理財高手」，開始噤聲。

追隨者們的心態也隨之發生了變化。評論和彈幕不見一概行情好時的「永遠跟著你」「一起賺錢」云云和諧聲音，取而代之的是罵聲一片。

「我承認我不是最頂尖的操盤手，但我有我的專業判斷，對於投資我也有多年的經驗，說我割韭菜我是不認同的，我覺得這都是為知識買單。」多年來一直靠交易為生的代操盤手成慎認為自己給人薦股乃至代持交易，均是在出賣自己的腦力勞動。

「也有過券商找我來商談分銷合作，大體就是讓我給我的粉絲推薦他們新上市的基金產品，推薦粉絲成功購買後給我分成。這來錢更快，但我不會這麼做，這有悖於我自己的職業素養。」

成慎堅定認為自己沒有在欺騙粉絲，也沒有幹任何對不起別人的事，一切純看個人意願。「投資本來就有賺有賠，事先一五一十將把風險說清楚了，如何選擇就是他們自己的事，我要做的就是用我專業的知識創造更多財富。」

有意思的是，「理財高手」與粉絲之間竟然也存在「信任基礎」，特別對於只有微小投資理財經驗的小白來說更是如此。如果說財商教育機構是靠一些金錢焦慮話術誘導理財小白上鉤，那麼與理財小白建立了直接社交聯繫的「理財高手」，則靠的是理財小白們覺得「專業」的知識。

網上相關的投訴很多，但機構往往會及時出面對投訴進行處理。在黑貓投訴平台，便有多名消費者在平台上對上述兩家機構進行「虛假銷售」「誘導消費」相關投訴。但在黑貓投訴平台近期發佈的2021年度紅黑榜榜單中，就能看到微淼教育和啟牛學堂兩家機構上了「成人培訓領域」紅榜，黑貓投訴給出的理由是「及時回復、解決消費者訴求」。

投訴機構的消費者，陳述的事由如出一轍，先是被信息流廣告所吸引，爾後以0元甚至低價報名學習，再進一步花數千元買下機構的理財課程。

在被問到「華哥會不會是騙子」的問題時，糖糖的嗓門高了八度，「這絕對不可能！」糖糖給出的理由是，這個人分享的投資知識確實有用，而且也從不向群友要錢。「我知道一些殺豬盤的操作，但是他給的分享都是當日行情講解，有空就幫群友解解惑。從不推薦我們用一些三方平台下單，我相信他，況且買什麼基金的決定權還是在我，他從來都是建議。」

糖糖話雖如此，但是進一步問到「華哥的建議對你的投資影響有多少」時，她的回答是「全部」。而據糖糖介紹，最近華哥還在直播互動中給大家分享黃金和NFT相關投資知識。「這些都超出我認知範圍了，但如果華哥可以組織一次手把手教學，那我也會加以考慮。」

「錯過了比特幣，現在NFT肯定不能錯過。」糖糖一臉嚴肅說道，但末了還補充一句，「其實我也不太懂，錢在我手上，如果有人帶就最好不過了。」

事實上，無論是自稱「問心無愧」的成慎，抑或是糖糖深信不疑的華哥，甚至是理財課上給學員薦股的「理財培訓師」，都可能遊走在監管邊緣，甚至涉嫌非法從事證券投資咨詢業務。

證監會北京監管局在接受外界採訪時，曾明確表示，「按照《證券法》《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》等相關法律規定，從事證券咨詢業務，必須具有中國證監會批准的證券投資咨詢業務資質，未經過中國證監會批准便開展收費薦股方面的業務，即涉嫌非法從事證券投資咨詢業務。」

而據證監會北京監管局介紹，根據日常的監管實踐，目前非法薦股者騙取投資者信任的常用方式主要有以下兩種。

一種是通過主動添加投資者微信、QQ，或者電話聯繫投資者並以炫耀業績的方式取得投資者信任。非法證券投資咨詢機構的營銷人員首先將投資者拉入QQ群或微信群，然後在群裡吹噓股票投資業績。群裡存在大量非法證券投資咨詢機構的「托兒」，他們與營銷人員聯手欺騙投資人，目的是讓受害人相信，只要花錢成為會員或購買VIP，保證能靠推薦的股票賺錢。

另一種方式系通過自媒體塑造形象，吸引投資者加入會員，購買服務。部分個人或非法證券投資咨詢機構業務人員通過微博、博客等互聯網方式，塑造財經大V、知名專家的形象。先通過免費推薦股票的方式吸引投資者加入其會員或粉絲群，然後一步步誘導投資者付費購買薦股服務。

可想而知，所謂「理財高手」，或已涉嫌非法證券投資咨詢。如老生常談那句「投資需謹慎」，希望年輕的投資者都能深諳此意。（馮曉亭/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」公眾號）