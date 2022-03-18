香港首家上市的特殊目的收購公司（SPAC）Aquila Acquisition於18日掛牌，投資者包括99名專業投資者，其中40名機構專業投資者分別持有A類股份及上市權證的75.03％。港交所表示，自SPAC上市機制2022年初推出至3月17日為止，已收到10家SPAC的上市申請。

路透報導，Aquila此次發行約1億股A類股份，每股發行價為10港元，集資超過10億港元。但該股份只供專業投資者參與，以發行價及每手買賣單位10.5萬股計，初始價值每手高達105萬港元。該股開市至今尚未出現成交。

港交所行政總裁歐冠昇表示，SPAC上市機制為發行人開闢上市的新途徑，也使香港市場的上市產品種類更豐富多元。

Aquila的發起人為招銀國際資產管理、蔣榕烽、凌堯、樂迪和吳騫（合稱為個人發起人）。所有個人發起人現均為招銀國際金融有限公司的員工。Aquila可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標，但其計畫重點關注亞洲，特別是大陸，有科技賦能的新經濟領域（例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造）的公司。