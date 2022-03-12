美國之音引述路透消息稱，義大利3名政府官員表示，義大利周四取消了將一家軍用無人機公司出售給中國投資者的計畫。這是義大利總理德拉吉(Mario Draghi)為遏制中國進軍歐元區第三大經濟體而採取的一系列舉措中的最新一項。此外，義大利政府去年對2018年把阿爾卑飛機公司(Alpi Aviation) 75％的股份出售給中國人的交易展開了調查。

報導稱，調查得出的結論認為，根據義大利旨在保護具有戰略重要性資產的所謂「黃金權力法」(golden power)規定，參與這筆交易的相關人士當時應該向政府通報這筆交易。在這之後，羅馬方面決定取消這筆交易。

這些消息人士稱，這一決定已在周四的內閣會議上獲得批准。德拉吉的辦公室拒絕置評。此案表明，在美國和歐洲監測中國投資者對國家安全構成的潛在風險的壓力不斷上升之際，企業所有權的變化是多麼容易被忽視。

參與此次收購的中資集團是中國聯合投資控股有限公司(China Corporate United Investment Holding)和央企鐵路巨頭「中國中車」旗下的中車資本控股有限公司(CRRC Capital Holding)。這兩家公司分別由江蘇省無錫蠡園經濟開發區管委會和大陸國資委控制。

雖然路透社記者已向這些中國公司發出了置評請求，但沒有得到回應，也無法聯繫到中國駐羅馬大使館置評。

此次行動是通過源自一家名為馬爾斯（Mars）的香港公司的一系列投資工具進行的，該公司持有阿爾卑飛機公司75％的股份。一名義大利官員表示，義大利政府除了取消該協議外，還對相關人員處以罰款，但沒有透露細節。

★掠奪性的投資

這項案件於去年9月曝光，當時義大利稅務警察透露，他們正在調查一起可能違反軍用物資出售規定的案件，稱有六人正在接受調查。當時警方表示，該交易「顯然」是一項掠奪性的技術投資。

阿爾卑飛機公司的律師拒絕置評。他們此前曾表示，此次股權出售是透明的，符合所有監管規定。義大利對黃金權力法的使用通常會導致交易獲得批准，並提出旨在維護國家利益的建議。

自2012年引入黃金權力法以來，義大利政府當局實際上僅阻止了6次外國企業進入義大利，其中的5項阻止了中國的投標，有四項是德拉吉13個月前上任以來阻止的。阿爾卑飛機司的案例促使意大利議會國家安全委員會(COPASIR)敦促政府加強「黃金權力」。

「羅馬應成立一個類似於美國外國投資委員會(CFIUS)的機構，該機構積極調查任何被認為具有戰略重要性的市場交易，而不僅僅是那些通報過的交易，」 議會國家安全委員會成員恩里科·博爾吉（Enrico Borghi）對路透社表示。

然而，越來越多地使用「黃金權力」，引發了來自中國投資者和他們針對的義大利公司的法律挑戰。它還增加了公司向政府通報任何併購的繁文縟節，以避免可能的違規和罰款，即使這是不必要的。

一名義大利官員表示，去年通報的併購數量躍升至近500件，而2020年為342件，2019年僅為83件。2021年，超過40％的通報涉及非戰略性公司的運營。