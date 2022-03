《Show Me The Money》是韓國Mnet電視台製作的大型Hiphop選秀節目,2012年播出第一季後,吸引大量參賽者參加,促進南韓流行Hiphop文化,甚至推廣到國際。未料,有名曾挑戰過該節目的18歲男歌手,今(16日)傳出輕生消息,被當地警方證實,所幸無大礙。

根據韓媒《Gukjenews》報導,這名18歲饒舌男歌手曾出演《Show Me the Money》、《High School Rapper》等嘻哈選秀節目而打開知名度,卻在今(16日)凌晨4點多在首爾江南區的某棟住宅萌生不好的念頭,家中當時還有一位正在睡覺的友人B先生,他發現不對勁而驚醒,及時將火勢撲滅,還好只有部份家具被燒毀,沒有延燒到鄰居的家。

首爾江南警察局接獲通報後,將18歲男歌手及B先生帶回警局偵訊,目前兩人身體狀況良好,做完筆錄後已放行,由警方繼續深入調查這件事。

《Show Me The Money》開播後雖然創造不錯的收視率,但發生的爭議也不少,像是製作單位的「惡魔」剪輯手法導致歌手歌詞被曲解、饒舌歌手「Mudd the Student」演唱《不和諧音》遭疑影射SHINee已故藝人鐘鉉而掀起批判等。

★中時新聞網關心您:再給自己一次機會

自殺防治專線:1925(依舊愛我)24小時服務

生命線:1995

張老師專線:1980