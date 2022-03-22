立法院25日將處理18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃坦言修憲需要國民黨支持才會過，否則將一事無成。國民黨團總召曾銘宗強調，國民黨支持18歲公民權，但民進黨卻只有政治考量，不尊重在野黨。對於院會當天會採取何行動？曾銘宗說，當天國民黨會出席並表達立場。

根據《憲法》規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3／4出席、出席立委3／4同意，再交由公民複決。國民黨掌握39席加一席無黨立委，若國民黨不支持修憲，修憲就無法在立法院通過。

曾銘宗強調，修憲前提是朝野須有共識，民進黨從一開始就沒尊重在野黨，也未尊重各界意見，顯示民進黨其實根本無心也無意下修18歲公民權，只是為了其政治利益。

曾銘宗表示，國民黨團充分支持下修18歲公民權，同時也主張將動保權、環保權及政府體制調整也納入修憲，卻未受到執政黨重視。院會25日要處理18歲公民權修憲案，國民黨團將會出席表達立場，至於更進一步的行動，則有待黨團大會形成共識。