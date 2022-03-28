立法院通過18歲公民權修憲案後，立法院長游錫堃今與朝野黨團總召共同在立法院公告，即日起公告半年後將交付公民複決，游錫堃指出，公民複決門檻極高，須超過965萬張同意票才算通過；而國、民兩黨為公民複決是否綁年底大選爭執不下，國民黨黨團總召曾銘宗轟民進黨雙標，民進黨黨團總召柯建銘回嗆顛倒是非。

游錫堃表示，這次修憲案跟過去7次修憲案不同，是17年來立法院通過後交由公民複決，是歷史上第一次用公民複決方式讓修憲案生效，至於到底要不要公投綁大選，立法院4黨都同意且趕在3月底公告，就是希望6個月完成公告後送中選會，主觀上希望來得及綁年底選舉，但仍尊重中選會職權。

游錫堃表示，修憲案自今天起公告半年，有效同意票須超過選舉人總額的半數，若以2020年總統大選選舉人數換算，須超過965萬票才能通過，「這是非常高的門檻」，這次修憲案攸關18歲到20歲間近90萬人投票權，因此呼籲全國同胞積極參與投票，一舉通過修憲門檻。

針對國民黨主席朱立倫反對公民複決投票綁定年底大選，曾銘宗指出，18歲公民權的修憲案，國民黨團38席全部投同意票，因此絕對沒有打假球，而朱立倫質疑的是民進黨過去強烈主張公投不能綁大選，這是民進黨的意見，說對事不對人所以不綁大選，不能因為門檻不一樣原則就改變。

曾銘宗直言，朱立倫是重申民進黨過去堅持的原則與意見，那國民黨絕對支持公投，也支持18歲公民權，回顧去年公投時，把民進黨講話拿出來檢視一下就很清楚，「民進黨真的是雙標黨」。

柯建銘痛批，他在投票前一天講過，請朱立倫不要變成修憲逃兵的總司令，結果國民黨只同意一天而已，隔天完全改口，曾銘宗講的話完全顛倒是非。

柯建銘認為，朱立倫講的兩件不一樣，公投和大選是一件事，修憲是公民權複決是另件事，門檻這麼高一定要大選綁在一起，朱立倫說要找另外一天來投，所以國民黨只同意一天，「朱立倫的狐狸尾巴已經露出來了」，請不要曲解歷史。