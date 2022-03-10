近十年來，雖然各國加強防制菸害，但電子煙等類菸品卻以「無菸草」、「無菸害」的不實廣告，誘騙青少年使用。台灣《菸害防制法》16年未修正，無法遏止類菸品泛濫，更談不上防制新型態的菸害。因此衛福部國健署此次修正《菸防法》參考國際趨勢及作法，修法重點包括「增加菸盒警示面積」、「提高吸菸年齡」。

對於為何要增加菸盒警示面積，國健署長吳昭軍接受《品觀點》專訪，說明如下：

（一）世界衛生組織菸草控制框架公約第11條建議，菸盒健康警示圖文比率宜大，始能達到警示消費者之功效。根據加拿大癌症協會2021年10月發表的「菸品容器健康警示：國際現狀報告」資料，全球134個規定菸盒包裝標示警示圖文的國家或地區，其中警示圖文面積大於或等於50%者有122個國家，我國現行面積35%，屬輕度管制國家，故擴大警示圖文面積是符合國際趨勢。

（二）世界衛生組織指出，印製大幅之菸品容器健康警示圖文為具經濟性、高曝光率，又能直接接觸吸菸者之宣導方式，且研究顯示較大之健康警示圖文會使吸菸者更有拒絕吸菸之動機。吸菸有害健康之資訊藉由圖片展現，更可直接傳達菸品對健康之危害，不僅增加對吸菸者之警示，亦可讓身心發展尚未健全之兒童及少年清楚了解菸品對健康之危害，降低兒童及少年吸菸之可能性。

此次《菸防法》修法也將吸菸年齡從18歲提高到20歲，吳昭軍說明決策的依據包括：

（一）106年國人吸菸行為調查顯示，超過82%之吸菸者在20歲前即開始吸菸，有54.8%之吸菸者會在18歲後開始有吸菸習慣；18歲至20歲吸菸率（5.1%）為15歲至17歲吸菸率（1.5%）之3倍以上。顯示18歲至20歲期間，是成為規律吸菸者之關鍵時期，提高禁止吸菸年齡至20歲，可有效保護青少年健康。

（二）提高禁菸年齡是國際趨勢，依美國研究顯示，禁菸年齡延後，成癮的機率會變小，提高禁止吸菸年齡，可降低成人吸菸率，其效果等同提高40%之菸稅或每包菸調漲新臺幣30元。美國已於2019年12月立法通過提高禁止吸菸年齡至滿21歲；新加坡於2017年立法通過從18歲分3年逐步調高到21歲(2020年為20歲，2021年為21歲)；泰國於2017年3月立法通過從18歲提高至20歲。

日本於2018年6月13日通過《民法》修正案，成人年齡從20歲調整為18歲，於2022年4月1日施行，但同時將《未成年者喫煙禁止法》之「未成年不得吸菸」修正為「未滿20歲不得吸菸」，法律名稱修正為《未滿20歲者禁止吸菸法》，將成年年齡與吸菸年齡脫鉤，維持禁菸年齡不變。

吳昭軍強調，國健署也於110年委託世新大學以電話訪問15歲以上民眾，有64.4%贊成禁菸年齡提高至20歲。顯示絕大多數台灣民眾是支持提高吸菸年齡。

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