日盛投信22日表示，時序進入越南年度股東會旺季，企業公司陸續發布2022財年業務績效，至目前為止，發表數字大多偏向樂觀。根據調研機構統計，在胡志明股市掛牌企業2022年Q1獲利年增率（YoY）落在11％~15％，企業亮眼表現，有助於投資者信心提升。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南證券交易所統計，截至2022年2月，包括國內外投資者在內的越南證券帳戶總數已累積超過470萬個，自2021年初以來大幅成長65％。儘管農曆新年假期較長，今年2月份，境內投資者新開證券賬戶210,883戶，較上月增加逾16,000戶。2022年累計前2個月，境內投資者共開立證券帳戶超過40.5萬戶，平均每月新開戶數20萬個，由此看出，境內投資人看好越南股市長線發展。

日盛越南機會基金研究團隊指出，全球股市在俄烏戰事、聯準會升息、通膨高漲影響下，震盪劇烈，統計今年以來截至3/10，MSCI世界指數下跌-9.2％，但越南胡志明指數逆勢上揚0.9％，足見市場對越南的經濟展望、企業獲利、外資投資等皆保有信心。

儘管今年1月中小型股修正較大，但2月之後股價反彈亦很明顯。且越南股市近期遇下跌時，常跟隨成交量放大，顯示市場低接買盤強勁，亦是正面訊號。預估2022、2023年越南全體上市公司的獲利成長率可望達23％、19％，股市本益比將回落至13~14倍之間，看好越南股市的低評價優勢，可望於第三季顯現，第二季任何拉回都是投資人布局的好買點。