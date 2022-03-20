許多屆齡退休的族群都相當好奇，退休金要存多少才夠？有專家建議，應該要先擁有一間自己的房子，即使窮途末路還能保住最後一筆錢，接下來盤點身上所有的資產，了解自己的財產有多少，並找到年報酬率5%的投資工具，退休後再加上勞退、勞保的收入，一個月可以輕鬆進帳6萬，對於老年生活已相當不錯。

對於退休金議題，理財專家夏韻芬在命運好好玩節目上表示，有3項要點相當重要，首先應該要先確保自己擁有一間房子，接下來盤點身上的現金、股票甚至是珠寶等資產有多少，最後是選擇年投資報酬率5%的投資工具。

夏韻芬說：「擁有自用住宅是一項很重要的指標，台灣住宅自有率大概有86%，等於86%的人有自己的房子，所以這房子值多少錢會非常重要，就算再怎麼不濟，把房子賣了或者以房養老，每個月能給我多少錢，這會是我最後的一筆錢，所以有一間自己的房子很重要。」

夏韻芬表示，若累積到退休時有一千萬正在進行投資，以年報酬率5%計算，平均每年會有50萬的利息，平均一個月有4萬的被動收入，再加上勞保、勞退的退休金約2.5萬，這樣做每個月就能有6萬的收入，其實已經可以過得不錯的生活。

此外，夏韻芬也建議，退休理財最重要的是，尋求穩定的方式，不能聽信別人的說法亂投資，「如果你怕被騙，可以考慮把錢放進保險、年金險裡，甚至用身上沒錢，錢都在保險裡等說法，推掉不清不楚的投資，避免被騙、追求穩定的投資方式是相當重要的。」

即使如此，許多年輕人仍哀號退休金很難存，夏韻芬則提醒，存退休金一定要花一段的時間去存、去準備，「可以將多元的投資組合湊在一起，讓投入資產的年報酬率達5%，這樣準備退休金其實沒有想像中那樣可怕，只是真的要花一些功夫。」