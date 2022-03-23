新冠疫情防疫管制在許多市場逐步放寬，根據調查，下降近兩年的亞洲投資移民諮詢市場，也開始出現回升的跡像，Henley & Partners律師事務所表示，上門諮詢海外移民的投資者數目，2021 年下半年看到回升，2022年第1個月的數目超過前一年的10％，估計進入第二季，東亞市場的投資移民市場真正回暖。

選擇投資移民，考量的多是顧及全球動盪下的風險分散、或為下一代家人提供更安全的居住環境，而能作此選擇的申請來源，多是全球私人財富排名前位的國家，像《Henley全球公民報告》(Henley Global Citizens Report)統整New World Wealth的獨家數據，2011至2021年期間，美國、中國、日本、印度、德國，為全球前五名，中國向來是亞洲投資移民諮詢最多的來源。

近兩年來的新冠疫情，改變了投資移民的長期慣性，Henley & Partners 北亞區主管Denise Ng表示，疫情期間許多中國人認為中國大陸相當安全，官方對對病毒有嚴格的控制，多數人將投資移民計劃擱置。東南亞和大洋洲也面臨著一些最嚴格的 Covid 法規，封鎖令讓許多人質疑目前住所的公衛安全，許多富裕家庭即使面對疫情期間旅行的多重限制，仍基於健康保障的好處，透過投資移民，以公民身份進入擁有更先進醫療保健和設施的國家。

Henley & Partners表示，這兩年來，Covid（新冠病毒）和Climate Change（氣候變化）的兩個「C」，推動了高端財富和投資移民，2022年，突然出現了第三個C：Conflict in Europe（歐洲的衝突）。許多國家因此公布新投資移民項目，以吸引高淨值人士、投資者或有才華的人，實際上也因此為國家帶來可觀的收益。