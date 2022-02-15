中寮鄉投17線、27線總長約10公里道路，有路面龜裂及下陷情況，縣府在立委許淑華協助下，向中央爭取前瞻計畫建設經費4700萬元，除了重鋪路面，還將施設標線、標誌、防撞桿等交通工程設施，預計5月完工。

縣長林明溱15日與許淑華、縣議員張永輝、中寮鄉長廖宜賢等人，到現場會勘；中寮鄉投17線8K至終點沿線、投27線起點至3K沿線，部分路段因使用多年，鋪面產生裂縫、龜裂及路面下陷等問題，此次爭取到4700萬元經費，除了刨除重鋪7.3公里長的投17線路段、長2.8公里的投27線路段，同時進行道路安全及交通工程設施補強更新。

林明溱指出，道路改善工程重新鋪設瀝青路面，同時進行管線地下化工程，改善人孔蓋隆起問題，對交通安全有很大的助益，讓民眾有更安全便捷的道路通行。

許淑華說，縣府、鄉公所及地方民代，都非常關心道路品質，去年縣府在交通部共提報5件計畫，她順利爭取到5件全數核准，其中1件就是中寮鄉提升道路品質工程，工程完工後不僅道路美觀，人孔蓋地下化也讓鄉民出入更安全，未來將持續爭取更多經費，提升南投交通水準。

林明溱等人隨後會勘多處產業道路、野溪整治、護岸補強等工程，福盛村福山巷民和產業道路因邊坡沖刷，影響用路安全，將施作擋土牆及基腳，並回填路基、鋪設瀝青；崁頂村中集路8號產業道路，及廣興村紫東宮旁道路年久失修，將重鋪水泥混凝土路面，以利農產運輸及居民出入。