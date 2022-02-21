英國面臨富蘭克林風暴(StormFranklin)的侵襲，這是1周內的第3個被命名的風暴，連續來襲實屬罕見。幾乎英國全境都有洪水警報，光是英格蘭北部就發布了 150起，蘇格蘭與北愛爾蘭部分地區也發生嚴重洪水。

BBC報導，英國過去一星期以來，連續遇到達德利風暴(Storm Dudley)、尤尼斯風暴(Storm Eunice)，現又面臨富蘭克林風暴，如此連續3場風暴襲來，是2015年溫帶風暴命名系統以來的首見。

尤尼斯風暴在2月17日才離開，造成3人死亡，並導致 140 萬戶家庭斷電。如今英國全境河川都還在高度水位的情況，又要面臨富蘭克林風暴的考驗，因此即使它的強度弱於尤尼斯風暴，但是英國仍面臨極大的洪災危機。

根據英國氣象局的說法，尤尼斯風暴是「橙色警告」，而富蘭克林風暴是稍弱的「黃色警告」，但仍然可能造成傷害和生命危險。

溫帶風暴與我們熟悉的旋渦狀熱帶風暴不同，它是不規則的，然而同樣是風強雨勁。(圖/英國氣象局)

英格蘭北部150多個地區發布洪水警報，其中約克郡和曼徹斯特最嚴重，人們被警告遠離約克郡的河流，由於大範圍的洪水，房屋被疏散，道路和橋樑關閉。曼徹斯特南部的幾處社區共70多戶人家已被疏散，迪茲伯里和諾森登的430處房屋也在隨後發出警報，處在必須隨時離開的情況。

Storm Franklin hits UK, causing river bursts and flooding

在北愛爾蘭，大雨造成了嚴重的洪水，倫敦德里(Londonderry)和蒂龍(Tyrone)受災最嚴重，包括卡斯特隆迪格足球場(Castlederg Football pitches)遭洪水淹沒，附近4,600 戶家庭斷電，而在最嚴重時，有1萬戶家庭斷電。