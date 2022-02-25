俄羅斯開始全面進攻烏克蘭，許多城市遭到攻擊。導演李又宗今(25日)在臉書撰文分析俄羅斯為什麽敢開戰，包括俄羅斯的燃料動力總儲備量高居世界第二、烏克蘭放棄核武發展、烏克蘭是世界上第六大的鐵礦生產國等等，並直言「油價跟天然氣大漲應該不遠了！」

李又宗臉書貼文提到，第一，俄羅斯的燃料動力總儲備量高居世界第二，石油產量佔12％、天然氣25％、煤碳16％、尤其核能發展快速，水電資源豐富；第二， 歐盟國家每年從俄羅斯進口的天然氣，高達43％，煤炭石油大都也跟俄羅斯買，這讓歐盟在跟俄羅斯叫板時相當為難，畢竟戰爭會死人，沒能源會死更多人；第三，烏克蘭是世界上三大「黑土區」之一，農業資產豐富，有「前蘇聯的麵包籃」之稱，加上眾多礦產資源、完整的工業體系，更是世界上第六大的鐵礦生產國，這對俄羅斯來講香不香？

李又宗接著說，第四，俄羅斯拿下烏克蘭後，可以更有效率的牽制西方國家；就算沒有拿下烏克蘭，也勢必造成通膨，石油天然氣燃煤成本會大幅上漲，俄羅斯最後一樣賺得回來，還能分裂西方聯盟；第五，烏克蘭曾是核武第三大國，前蘇聯垮台後，大量的核武留在烏克蘭，但是在美國、英國、俄羅斯的「勸導」下，烏克蘭放棄核武發展，並逐漸將國內核武銷毀。

至於台灣雖然離俄羅斯很遠，但李又宗指出，台灣每年也從俄羅斯買了不少能源，其中天然氣佔10％、燃煤佔20％，所以蔡英文總統說要加入俄羅斯的制裁圈，應該就是用能源制裁；如果不是用能源制裁，那都不叫制裁，「但油價跟天然氣大漲應該不遠了，想像一下三個月後加油每公升可能貴3至5元，開車族跟運輸貨運業壓力會很大，然後成本轉嫁消費者，本就是大通膨時代的今年，萬物齊漲，活著更難」。

最後，李又宗總結，「烏克蘭因為清零了核武，所以俄羅斯才敢開打；北韓因為還擁有核武，所以誰都不敢惹。你別看俄羅斯嘴巴上說烏克蘭是他們重要的『斯拉夫兄弟』，該騙你就騙你，該打你就打你，自古以來人類所有的衝突，就是為了搶水搶糧搶資源。」