據美聯社日前報導，俄羅斯總統普丁在27日下令俄羅斯核武力量進入「高度戒備狀態」。消息指出，普丁在一場會議中指示俄羅斯國防部長和總參謀長將「核威懾力量」置於「特殊的作戰職責制度」。該命令代表俄羅斯已經為發射核武器做了進一步的準備，並增加當前緊張局勢演變成核武戰爭的可能。
不過，中華戰略學會研究員張競今（3）日在《少康戰情室》認為，戰術核武或戰略核武，就像一個妖怪的精靈從湖裡面放出來，但要通過核武門檻，不是這麼簡單。
他披露，核潛艦出海、戰略轟炸機人員整裝待發以及裝彈，這是可以確定的，因為這是標準作業程序， 可以提高核戰備的態勢；至於發射窖裡的戰略核導彈比較難以偵知。他強調，要通過關卡，其實不是這麼簡單。
根據TVBS報導，俄羅斯擁有5977枚核彈頭，美國擁有5428枚核彈頭，法國290枚，英國225枚，北約（美法英）總計有5943枚核彈頭。
「核三位一體」，指的是一個國家包含有洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機核武打擊能力。川普2019年退出「中導條約」，俄羅斯便開始啟動「核三位一體」打擊力量。
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