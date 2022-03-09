俄烏戰局已定？美國國防情報局局長柏瑞爾8日在國會聽證會指出，「烏克蘭基輔局勢可能急速惡化，隨著供給被俄軍切斷，烏克蘭可能只能再撐10天到2週的時間」。對此，名嘴謝寒冰直言，他個人覺得這項說法「還算蠻精準的」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美媒專訪，坦承尋求與俄妥協，稱對加入北約（NATO）的議題「失去興趣」。（資料照／美聯社、烏克蘭總統府提供）

據《路透社》報導，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）8日連同美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等其他情報機構首長，在聯邦眾議院情報委員會就世界威脅年度聽證指出：「我們分析評估蒲亭（Vladimir Putin）不太可能因為這樣的挫敗而退縮，反而可能加重（攻擊）力道。」

美國中央情報局(C.I.A)局長伯恩斯(William Burns) 。(圖/路透社)

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）也坦言，「我認為，未來數週會出現相當不堪的局面，普丁將加倍攻擊力道…罔顧平民百姓傷亡。」

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長柏瑞爾（Scott Berrier）則指出，擁有280萬人口的基輔局勢可能急速惡化。柏瑞爾坦言，「目前還沒掌握到居民生活供給還可維繫幾天的具體數據，但隨著供給切斷，局勢將變得更加緊繃，我認為應該可以維繫10天到2週時間」。

此外，對於俄軍真實傷亡數字，柏瑞爾則指出，情報界「不太有把握地」估算，俄軍2月底發動入侵至今，已有2000至4000人陣亡。

謝寒冰9日在中天新聞政論節目「正常發揮」表示，美國情報單位會做出這樣的預估，顯然俄羅斯軍隊的傷亡，並沒有台灣媒體所報導的這麼嚴重，依綠媒的計算方式，莫斯科方面大概很快就不行了，他強調，不管是哪場戰爭，傷亡人數永遠都是贏家在估算的，因為打輸的都忙著逃命了，誰還有閒工夫一個一個去算打死多少人。而對於美國情報界預估基輔的「最後時間」，謝寒冰則認為，他個人覺得這項說法「還算蠻精準的」。