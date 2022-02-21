位於淡水區清水街上的淡水祖師廟，為爭取廟前道路，上周末於廟埕廣場召開說明會，以影片、文宣影射新北市議員鄭宇恩因爭取該道路上古蹟施家古厝修建，阻礙道路開闢，鄭宇恩駁斥，施家古厝早在她當選前就列為市定古蹟，該指控為政治操作（戴上容攝）

施家古厝位於淡水清水祖師廟前道路上，因依文化資產保存法第30條規定，不得破壞古蹟完整，因此該路段將採景觀步道方式辦理，圖為施家古厝外觀（文化局提供／戴上容新北傳真）

淡水清水祖師廟爭取開闢廟前6號道路，以影片、文宣影射新北市議員鄭宇恩因爭取該道路上古蹟施家古厝修建，阻礙道路開闢，鄭宇恩駁斥，施家古厝早在她當選前就列為市定古蹟，該指控為政治操作；市府回應，依法不得破壞古蹟完整，該路段未來將設「景觀步道」，而施家古厝修復案已調整標案條件，近期重新招標。

位於淡水區清水街上的淡水祖師廟，為爭取廟前道路，上周末於廟埕廣場召開說明會，地方里長、新北市議員鄭宇恩、立委洪孟楷淡水區主任何嘉南和文化局、工務局新工處等人出席。

說明會上，廟方播放影片「是誰阻礙道路發展？」，內容為新北市議員鄭宇恩淚灑議會照片。廟方表示，淡水都市計畫6號道路於1968年公布、1988年徵收土地，新北市府依法應開闢，卻延宕30多年，致使巷道狹小影響救護車、消防車無法進入，有安全疑慮。

廟方也說，長久以來自稱文化界人士，到處指定破舊房屋為古蹟，實在浪費公帑。另據了解，市議員凍結施家古厝修復預算，然而近來有市議員要求恢復動用修復經費，一旦開始修建，勢必造成祖師廟前道路無法開闢。

「這是荒謬不實、時空錯置的指控！」新北市議員鄭宇恩提出時間序表示，1968年淡水鎮都市計畫納入6號道路開設計畫，1989年完成徵收補償作業，2005年施家古厝獲指定為市定古蹟，她是2014年12月當選議員，2005年之前，她還是位大學生。

鄭宇恩也解釋當初淚灑議場原因，是擔心施家古厝修復，連帶影響其他中野宅、滬尾小學校等亟待修復的古蹟。施家古厝和6號道路的爭議歷經很長一段時間的討論，不實的指控與影射，不僅撕裂地方團結，市政建設不該淪為政治操作的工具。

工務局新工處回應，2005年施家古厝列為市定古蹟，依文化資產保存法第30條規定，不得破壞古蹟完整，另該路段道路縱坡度達17％以上無法符合「市區道路及附屬工程設計規範」最大縱坡度12％規定，因此無法開闢道路使用，該路段將納入「施家古厝」整修工程，採景觀步道方式辦理。

文化局補充，施家古厝二期修復工程經多次流標，文化局已檢討招標內容，包括下修履約保證金、延長工期，降低部分匠師資格等，近期會重新招標，盼能順利發包，希望能早日讓這古蹟得以妥善保存外，也能給當地居民多一條安全的步道。