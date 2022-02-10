德國集團杜塞爾多夫 - 漢高宣佈已與資生堂集團簽署協定，將收購其在亞太地區的專業美髮業務。本次收購交易包含授權品牌資生堂專業美髮（Shiseido Professional）旗下的芯之麗（Sublimic）與Primience等核心品牌，資生堂集團將保留日本地區法律實體20％的股份，透過與漢高合作，強強聯手搶下髮品市佔率。

漢高的專業美髮業務是全球三大美容美髮企業之一，旗下包括施華蔻專業、Bonacure、伊采、Authentic Beauty Concept等多個護理、造型與染髮品牌，該業務年銷售額逾10億歐元，2014年，漢高收購了美國的SexyHair、Alterna和Kenra， 2017年，漢高成功完成了對Nattura Laboratorios以及資生堂旗下北美專業美髮業務的收購。本次對資生堂集團旗下亞太地區專業美髮業務的收購，顯示近年來漢高在強化專業美髮業務的發展上，又往前邁進了一步，集團也計畫2023年初之前，合併漢高洗滌劑及家用護理業務與化妝品／美容用品業務。

根據資生堂集團2020年度財報顯示，漢高此次收購的資生堂專業美髮業務的年度銷售額約為1億歐元，員工人數超過500人，亞太地區是引領全球化妝品及美容用品創新與潮流趨勢的重要市場， 漢高化妝品及美容護理業務執行副總裁沃爾夫岡•柯尼希（Wolfgang König）表示，日本和中國是全球第二與第三大的專業美髮市場，也是引領潮流與創新的中心，此次收購將顯著提升漢高在這兩大市場的地位。