洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)宣布，先前以44億美元收購艾羅噴射火箭公司(Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc)的協議已中止，這是因為美國聯邦貿易委員會 (FTC) 上月底向法院提出異議。

防衛世界(Defense World)報導，艾羅噴射是美國知名的火箭引擎製作公司，其客戶包括五角大廈、NASA航太總署、洛克希德馬丁公司、波音公司、雷神公司和聯合發射聯盟。洛克希德認為，收購艾羅噴射以後，可降低生產生本，對五角大廈和美國納稅人都有好處。

洛克希德馬丁公司董事長、總裁兼首席執行官詹姆斯‧•泰克萊(James Taiclet) 說：「我們認為收購艾羅噴射將使整個行業都能受益，因為可以提高效率、研發速度和降低成本。但是既然鑑於FTC已有表態與行動，如今只能選擇終止交易。未來我們公司會繼續以業界合作的方式，與艾羅噴射公司和其他重要的國防工業供應商相互往來。」

洛馬可能會FTC的決定感到不平，因為在兩年前，全美第4大的國防集團諾斯洛普-格魯曼(（Northrop Grumman)就以78億美元的價格收購火箭研發公司「軌道ATK」(Orbital ATK)，使該公司的規模超越雷神集團，升至全美第3大。至於排名第2的波音公司早就有自己的太空火箭部門BDS ，洛馬很可能正是見到其他競爭對手都有專業的火箭引擎部門才會希望併購艾羅噴射。

但是一但洛馬併購艾羅噴射，將使該公司在固體燃料火箭方面，佔據主導地位，這是美國政府不樂見的。