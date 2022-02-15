處理器大廠美商超微（AMD）宣布以全股票交易的方式完成收購可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）。超微表示，此項收購於2020年10月27日宣布，將顯著擴大規模並帶來陣容最強大的頂尖運算、繪圖和自行調適系統單晶片（SoC）產品，創造出業界中高效能與自行調適運算的領導者。超微預計此項收購將在第一年增加非通用會計準則（non-GAAP）利潤率、每股收益及自由現金流。

超微總裁暨執行長蘇姿丰表示，超微對賽靈思的收購匯集一系列高度互補的產品、客戶與市場，並結合差異化的IP以及世界級人才，創造出業界中高效能與自行調適運算的領導者。賽靈思提供領先業界的FPGA、自行調適SoC、AI引擎與軟體專業技術，讓AMD能為業界提供陣容最強大的高效能與自行調適運算解決方案，在規模約1350億美元的雲端、邊緣以及智慧裝置市場競逐更大的版圖。

前賽靈思執行長Victor Peng將加入AMD，擔任新成立的自行調適與嵌入式運算事業群 （AECG）總裁。AECG仍將專注於推動領先業界的FPGA、自行調適SoC以及軟體藍圖，在合併後規模擴大的助力下，將能提供包括AMD CPU與GPU在內的一系列擴充解決方案。

Victor Peng表示，連網裝置以及嵌入式AI的資料密集型應用正在快速發展，帶動高效率與自行調適高效能運算解決方案的需求。AMD與賽靈思的合併將提供陣容最完整的自行調適運算平台組合，為廣泛的智慧應用提供動能，從而加速我們定義全新運算時代的能力。

收購完成後，賽靈思股東將以每股賽靈思普通股獲取1.7234股AMD普通股，以及現金以代替AMD普通股的零碎股份。賽靈思普通股未來將停止在那斯達克股市掛牌交易。