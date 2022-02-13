國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強8日展開的400公里的謝票之旅，今日從苗栗出發。對此，羅智強表示，有位陪行的朋友很佩服這樣的行為，四大公投都輸了，他還願意謝票400公里，但自己認為，輸了才更要感謝在困難當中，仍然陪你走過的朋友，這也是他苦行的初衷。

羅智強今（12日）在臉書發文表示，一位陪走的朋友跟他說，「選贏謝票謝一天，選輸謝謝再聯絡！我從來沒有看到像你這樣，輸了，還謝票400公里！而且還不是自己選輸，是公投國民黨選輸，這樣態度真的很令人敬佩」。

對於朋友的鼓勵，羅智強直言，人生當中，輸贏難免，可以輸一次戰場，但不能輸掉自己的態度，贏了要感謝，其實，輸了更要感謝在困難當中，仍然陪你走過的朋友，這是「為什麼我們要走400公里的初衷」。

羅智強稱，他要謝謝苗栗的朋友，大家齊聚一堂陪走，謝謝鍾東錦議長、徐功凡議員，溫暖相陪，「苗栗，出發」。許多網友也在其PO文底下留言表示，「沒有苦情悲情，只有滿滿正能量向前行」、「喜歡強哥的態度，可以輸掉戰爭，但不能輸掉態度」、「領導者的風範，勝不驕敗不餒」。