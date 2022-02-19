最近大陸官媒刊文指責國民黨內的「暗獨」，引起國民黨主席朱立倫的大動作反擊，許多國民黨人也紛紛站出來回擊，其立論無非就是自己是無辜的，大陸不了解台灣，以及大陸如果連他們都不能容忍，那等於整個台灣都是台獨，彷彿他們就能代表台灣一樣。

其實兩岸交流已經這麼多年，再來說大陸官方和學界搞不清楚台灣內部的立場分野，要麼是持此看法者無知，要麼就是明知故問、裝傻充愣。「明獨」、「暗獨」、「台獨」、「華獨」早就是說爛了的名詞，其背後代表的意思清楚明白，已經失去討論的意義，重點在於每個政治人物在選擇某個立場和論述時，其背後的邏輯是啥。同樣是維護中華民國，有的人是在維護一個政權，有的人是在維護一個國家，而有的人其實不過是維護一個符號，像蔡英文就只是在維護一個擋箭牌，逗你玩而已。

對大陸而言，反對還是默許「中華民國」也是要區分兩個層面，在一個中國框架下兩岸進行正統之爭時，大陸不會承認中華民國的存在，在這種場景下，要求大陸承認無異於緣木求魚，大陸不可能自失立場。而在需要確認台灣方面是否支持一中的場景下，中華民國則有其象徵意義，台灣承認中華民國說明其還有對話空間，不承認的話那就是台獨。但是，這裡的語境中中華民國都是包含全中國的意思，如果中華民國只有阿里山黑水溝，而沒有長江黃河，那就不在大陸反對或者默許的範疇，所以當一些國民黨人口口聲聲說自己是「中華民國派」時，如果他們無法回答中華民國所指為何時，他們是無法要求大陸給予默許空間的，因為大陸只能通過他們的其他言行舉止來判斷，這裡的中華民國是一個國家還是一個政權，是覆蓋兩岸還是只限台灣。

顯然，每個裝傻充愣的國民黨人自己最清楚，他們很多人所說的中華民國就是台灣，那在這個意義上，中華民國不過就是一個符號，對大陸而言，台獨、華獨都是獨，這些政客總是搞不清楚，大陸反的是獨，而不是台灣。

當然，裝傻的國民黨人更大的問題還是蠢，因為他們只在意口舌之爭，卻全然注意不到大陸言論背後的深意。像他們回擊的這類文章，其著力點主要在於對國民黨定位的反思，因為大陸經過長期的交流體驗，發現這個黨從事兩岸交流的功利目的太強，對促統沒有誠意也沒有實際效果，現在的問題更在於，他們還在想方設法改善與美國的關係，這在中美之爭的背景下顯得尤為礙眼。

換言之，國民黨人更應該思考的是，他們從事兩岸交流到底要得到什麼，他們與大陸的交集又是什麼？大陸跟民進黨不一樣，不會去當送錢的凱子，任何政策總要看待成效。更重要的是，國民黨要如何拿捏在中美之爭中所要扮演的角色，到底是勸和促談，還是挑撥離間？以及，台灣有多大能力在中美之間扮演某種角色，如果扮演不了，那最好是敬而遠之，而不是捲入其中。現在的國民黨將自己的格局愈做愈小，任何的決策和行為都是淺碟式、只追求短期效果，但在鬥爭形勢空前複雜的背景下，缺乏長遠規畫的政治操作只會讓自己陷入進退失據的困境，將幾個國民黨人訪美的行為後果放在這種背景下來思考就會豁然開朗。