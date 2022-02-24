正當全世界都在關注俄羅斯何時攻打烏克蘭之際，我國外交部長吳釗燮似乎唯恐天下不夠亂，屢次透過外媒專訪大肆炒作中共武力恫嚇台灣的消息。一個外交部長經常渲染台海對峙情勢，言行有如脫韁野馬，讓人懷疑蔡總統已無法駕馭這位獨派的內閣閣員。但外長的角色錯亂卻很可能讓緊張的兩岸關係更雪上加霜。

吳釗燮日前與現任馬侃研究所傑出研究員、美國前國防部長艾斯培進行視訊對話時，反覆強調中共對台灣的軍事及在「灰色地帶」的脅迫，希望能與民主國家深化合作，確保民主陣營最後勝利。他還表示，台灣會提升自我防衛能力，也期盼各國能支持台灣有意義地參與國際組織，抵禦中共及俄羅斯威權主義的威脅。

這已經不是吳釗燮第一次公開談論我國軍事問題，不過如此肆無忌憚的評論，不僅逾越他的職權，更有意無意地抬高自己的政治身價。幾天前他在接受英國獨立電視台專訪時，也提到共軍對台武力壓迫，甚至還表示願意在不設前提下與對岸進行和平協商。他將陸委會主管的事務攬在身上，彷彿自己才是蔡政府國安團隊的最主要決策者。

由於國防部長通常不會輕易接受外國媒體專訪評論台海軍事動態，這也讓喜歡強出頭的吳釗燮逮到機會，多次利用外媒專訪高調向中共嗆聲挑釁。近3年前，吳釗燮就搶先國防部一步，在外交部推特爆料共軍在西太平洋軍演的機艦數量，引起軍方極度不滿，抱怨「又要我們去擦屁股」。此事件引發各界對外交部及國防部職權分界的討論，但因為職業軍人向來不善於政治炒作，加上礙於吳釗燮與蔡總統的關係，軍方敢怒不敢言，讓吳釗燮愈發目中無人了。

事實上，中共近年來以機艦擾台的方式來回應蔡政府不接受兩岸同屬一中的憲法定位，不僅備受國際社會關注，連國人也多表反對，才會讓民進黨有機可趁，藉由玩弄民粹激情的仇共牌牟取黨派利益。

民進黨政府常向國人示警，指中國大陸國家主席習近平可能對台動武來轉移大陸內部的不滿情緒。但蔡政府何嘗不是一再操作抗中、反中以轉移國人對其執政的不滿。蔡政府經常性地高調嗆聲中共，從行政院長到衛福部長、農委會主委等，都把中共當成政策失敗的代罪羔羊，吳釗燮同樣也是用嗆聲中共來逃避自己任內丟掉6個邦交國的政治責任。

誰都知道大陸是我國對外關係的最大障礙，執政黨的責任是找出解方，而不是每次內政、外交出了狀況，就拿對岸當擋箭牌，不僅無濟於事，也加深兩岸彼此的敵意。

面對艱困的國際處境，國人也能體諒第一線外交人員的難處，但身為蔡政府首席外交官的吳釗燮全然不知檢討自身決策是否出現問題，只會怪罪北京，汙衊在野黨的監督，毫無羞恥之心；而自己份內的事做不好，還有閒功夫跨界管起陸委會和國防部的業務，不僅失了政務官的分際，戰狼式的挑釁話語更可能對國家造成傷害。但蔡政府裡竟沒有大人要管，民進黨的政務官也太好當了吧！

蔡政府自恃有美國力挺，判斷北京不會輕舉妄動攻台，因此一再誇大大陸對台的軍力威脅來換取國內及國際的政治利益，吳釗燮扮演的大概就是宣傳外銷轉內銷的角色。只是當美國前總統川普都說，烏克蘭危機之後，下一個危機地點將是在台海。吳釗燮還能不謹言慎行嗎？（作者為國家政策研究基金會副研究員）