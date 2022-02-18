日前有新竹民眾去吃壽司，因與確診者足跡重疊，被要求住進防疫旅館隔離，自費刷卡3萬3800元，找上民代訴苦。因為各縣市的作法不同，類似自費的案例不少，已引發民怨，中央防疫指揮中心指揮官陳時中18日才匆忙宣布，民眾到防疫旅館隔離的費用會由中央全部負擔，並回溯到春節方案都由中央概括承受。

新冠疫情爆發2年多來，民眾身心普遍受創，經濟損害更直接。沒料到政府還在疫情管控上扮演「強買強賣」的惡霸角色，強逼匡列應隔離的民眾自付防疫旅館費用。乖乖配合實聯制的良民要自費把自己關起來，還不如進監所的犯人有政府供養，實在是有悖常理。但指揮中心卻未幫民眾著想，一直到事情鬧大才來補破網，再次上演防疫慢半拍的戲碼。

應隔離檢疫的民眾有好幾種，一種是為了商務原因而搭機入境的外國旅客。他們不是國人，且入境是自主或自願性的，住進防疫旅館的費用自付是理所當然的。另一種是基於商務或探親的目的搭機回台的國人。這些人也是自主性的入出境，請他們支付防疫旅館費用也無不可。如果政府能貼心點，訂個自疫情以來第一次入境台灣者免支付防疫旅館費用，也說得過去。

最不該自付防疫旅館費用的人，就是那些被動遭到匡列，且被強迫住進防疫旅館的無辜受害民眾。他們是在不知情的狀況下，無來由的和確診者同車、同室或在同餐廳吃飯，就遭到匡列隔離，這已夠倒楣了，還要他們支付防疫旅館費用，政府等於是從他們身上再剝一層皮。

人民的行動自由權利是天賦人權，只能以法律限制之。台灣目前能限制人民行動自由權利的，大致就是《刑法》的徒刑、拘役、《社會秩序維護法》的拘留，及《傳染病防治法》給予防疫機關隔離檢疫人民的權力。作奸犯科的人被送進監所內，吃住由政府全額付費。相對地，無辜良民就只因不巧和確診者的足跡重疊，就被迫失去行動自由，還要自付隔離費用，這實在是理不正，道不直；而且這費用1人就高達4萬元左右，難怪網路上嘲諷說，「不是有錢人，不敢掃實聯制。」影響所及，也讓更多人設法規避實聯制，對防疫產生更大的負作用。

防疫指揮官陳時中向來最會攬功，卻對醫護人員和民眾配合防疫的付出視作理所當然，如果無法體察民意，又有什麼資格去選地方父母官呢？

（作者為資深媒體人）