前國防部長、退輔會主委馮世寬昨（3）晚間驚傳因心臟衰竭併發肺水腫住院，被送至三軍總醫院急診室。據權威人士指出，馮世寬經治療後病況穩定，已從ICU轉入一般病房。

今年76歲的馮世寬曾任國防部長，目前擔任國軍退輔會主委，農曆年前馬不停蹄前往各地關懷退除役官兵，29日上午至三峽台北榮家出席活動時看起來身體狀況良好，並無異狀。

但大年初三驚傳馮世寬住院消息，據知情人士透露，馮世寬在昨晚被送往急診，心臟衰竭併發肺水腫，經過急救目前病況已經穩定，由加護病房轉入一般病房。