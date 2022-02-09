台東邱男疑似喝茫墜落灌溉大圳，警消人員前往救援。（民眾提供）

台東邱姓男子，疑似喝酒喝茫了，深夜走路回家途中，竟然墜落農田灌溉大圳，還好這幾天大圳調節水量，水勢減緩讓他被卡在水中，消防隊員接獲附近民眾報案趕到，幾名壯漢下水，用繩索又推又拉，才將人拉上岸，幸運撿回一命。

台東市區寬達3、4公尺的農田灌溉大圳裡，竟然坐著1名赤裸著上身的男子，由於天氣寒冷，加上浸泡在水裡，男子不斷呼喊好冷，只是人怎麼站都站不起來，只能靠著堤岸的要大家趕快救他。

消防隊員趕到，架起長梯伸入大圳裡，2名隊員身著潛水裝備下水要拉人，男子穿上救生衣之後全身還是軟趴趴，怎麼都拉不起來，只好再用繩索將人牢牢綁住後，7、8人合力拉，才順利把人拉上岸，而男子可能真的喝茫了，完全不知道怎麼掉下大圳，一下說衣服被水沖走了，不時還胡言亂語，讓警消很困擾。

附近民眾說，昨天深夜突然聽到有人大聲喊叫，探頭一看，才發現河裡竟然有人趕緊報案，這條大圳是主要灌溉水圳，平常水勢洶湧，水量也要多2倍以上，還好這兩天插秧水利會調節水量，幸運讓男子撿回一命。

警方調查，60歲的邱男子墜河處，距離家不到200公尺，可能是晚間喝酒喝多了，走路回家經過大圳時不小心墜落，讓消防隊員驚訝的是，邱男沒有失溫情況，身上也沒有任何傷勢，最後由警方通知家人開車將他載回家。

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