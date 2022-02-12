一名妙齡女子在背包客棧女廁嘔吐時，被隔壁間鹹豬手摸了一把，女子嚇到衝出廁所並報警，女子回憶當下廁所隔板下有一隻手，摸了自己的屁股及大腿。經警方調閱監視器，發現一名男子躲在隔壁廁所，該男子也坦承犯案。經台北地院審理，依違反性騷擾防治法判拘40日，得易科罰金4萬元。

根據判決書記載，109年一名女子在台北市背包客棧女廁嘔吐時，隔壁間隔板下伸出一隻手觸摸該女子臀部及大腿，女子嚇到趕緊衝出廁所並報警處理，經警方調閱監視器錄影畫面，發現一名男子躲在隔壁間廁所。

台北地院調閱監視器比對，鍾男坦承犯行。合議庭考量他未尊重他人身體自主權利，逞一己私慾，即對不相識女子性騷擾行為，侵害女子身體自主權，造成女子身心影響，所為實不可取。

法官兼橫鍾男犯後態度、生活狀況（案發生車禍行動不便，現居住於臺南市護理之家）、智識程度、家庭狀況等一切情狀，判處拘役40日，可上訴。