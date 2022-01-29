Video of the F-35 crash which took place aboard the USS Carl Vinson. The pilot ejected upon impact. https://t.co/ilJtrIsyPn pic.twitter.com/udEqcb1g91 — 笑脸男人 (@lfx160219) January 28, 2022

美國海軍已證實，網路上出現的F-35C墜落南海的照片和影像是真的。

據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網28日報導，第7艦隊發言人希姆絲（Hayley Sims）說，「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母相關人員已評估過媒體報導的照片和影片，的確是在戰機墜海時，從艦上拍攝的。

1張照片顯示，墜海的F-35C漂浮在南海上，駕駛艙門大開，彈射座椅也不見了。此外，1段影片顯示，這架戰機正接近航母，設法降落，但在撞上飛行甲板前，影片就被切斷。從28日晚上起，這段長18秒的影片就開始在社群媒體上瘋傳。而影片的角度顯示，拍攝者似乎是從艦尾的MK38型艦砲附近錄製的。

Images have emerged of a US Navy F-35C stealth fighter crashing into the South China Sea earlier this week https://t.co/qKG9nNlgjT — CNN (@CNN) January 28, 2022

美國海軍稍早說，F-35C撞上飛行甲板，只對表面造成損害，而航母和航空隊已恢復正常運作。另一名第7艦隊發言人林哥（Nicholas Lingo）說，從南海撈回戰機的作業已展開。

分析家說，在中方的監視下，打撈F-35C的作業可能很複雜。這架隱形戰機上有美國海軍最先進的技術，華府不想要讓它落入北京手中。

然而，中國外交部發言人趙立堅27日在例行記者會中說：「這已經不是美國第一次在南海發生事故了，前一段有潛艇撞了山，他們還沒有說清楚。這次他們的航母艦載機又發生了事故，掉進了南海，我們對他們的飛機沒有興趣。」他並強調：「我們奉勸有關國家，多做有利於地區和平穩定的事，而不是動輒在本地區炫耀武力。」