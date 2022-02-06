1月22日，1架F-35C聯合打擊戰機在降落卡爾文森號航艦(USS Carl Vinson ,CVN-70)時，著艦失敗，雖然及時彈射逃生，但還是造成7名甲板工作人員的受傷。最新的甲板紀錄影片剛剛公布，戰機是降落高度過低而重摔甲板。

先前有發布過戰機落海的照片，也有一段戰機最後進場時的影片，但是拍攝時間與角度都錯過了著艦失敗的瞬間，因此都無法確定原因。

最新的影片應該是從飛行甲板泡泡窗(Bubble on the flight deck)裡的攝影機所拍攝，就看到F-35C進場高度過低，機身下半部直接砸向飛行甲板後緣，強大的慣性使戰機在飛行甲板上轉圈，並且起火引發巨大濃煙。

另一段畫面可能是從飛行艦橋的攝影機所紀錄，看到F-35C在撞到甲板後緣時立即起火，拖著巨大的火焰滑行，最終掉進海裡。

美國航艦上的「飛行甲板泡泡窗」，管制員可以在裡面比較安全的引導飛機。(圖/美國海軍)

顯然這起事故是飛行員操作失誤所導致。