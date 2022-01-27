傳奇投資人Jeremy Grantham多次對美股存在「超級泡沫」發出警告，甚至多次預測股市將出現暴跌50%的慘況，近日Jeremy Grantham再釋出一項恐怖警告，即人類為了經濟發展積極開發地球與環境，最終將出現反噬，未來，人類將生活在一個充滿漲價、短缺及供應鏈瓶頸的世界。

美媒報導，曾準確預測市場崩盤被市場譽為「泡沫預言家」的資產管理公司GMO創辦人Jeremy Grantham上周曾示警，美股正處在過去一世紀以來的第四場「超級泡沫」中，如同1929年股災、2000年網路泡沫破滅與2008年金融危機一樣，Jeremy Grantham確信這場泡沫最終也會爆掉，可能導致美股出現暴跌50%甚至更糟的影響。

不僅如此，Jeremy Grantham近日受訪時也提到他的另一個擔憂，「廉價石油、鎳及銅的數量是有限的，且其中一些已經觸及上限，加上氣候變化伴隨著洪水、旱災及暖化等，這些狀況將導致農業發展變得更為艱難，未來，我們將生活在一個充滿漲價、短缺及供應鏈瓶頸的世界。」

Jeremy Grantham補充說道，「原物料短缺、嬰兒潮一代退休、出生率下降、新興市場成熟及地緣政治緊張局勢加劇，這些趨勢已醞釀數十年且幾乎無法阻擋，此外，寬鬆貨幣的需求推高資產價格，加劇不平等的經濟壓力及社會分裂。」

Jeremy Grantham說：「人們追求更高的生活水準，造成土壤貧瘠、毒害生態系統、氣候變遷、野生動物消失，最後人類繁衍能力也開始放緩，若我們不解決這些問題，最終也將開始墜落。」